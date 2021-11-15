/661365/الأوقاف-تقرر-تخصيص-10-ملايين-جنيه-لمتضرري-السيول-بأسوان

قرر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، تخصيص عشرة ملايين جنيه من الموارد الذاتية للوزارة لإعادة تأهيل منازل المتضررين من سيول أسوان.

دوت الخليج

الأوقاف تقرر تخصيص 10 ملايين جنيه لمتضرري السيول بأسوان

وأوضحت وزارة الأوقاف، في بيان لها، الاثنين، أنه سيتم التنسيق مع كل من : محافظة أسوان، ووزارة التضامن الاجتماعي في حصر أصحاب المنازل الأكثر تضررًا واحتياجًا لذلك.

وأعلن وزير الأوقاف أنه سيتم التنفيذ فور موافاة الوزارة بالحصر من المحافظة ووزارة التضامن في حدود المبلغ المقرر، وسيكون التنفيذ بالتنسيق مع وزارة الإسكان وتحت إشرافها.

هذا وكانت حالة الطقس الحادة التى جرت فى أسوان منذ أيام قد أثرت بشكل سلبي للغاية على المبان السكنية والأفراد هناك، حيث حدثت موجات رعدية قوية وأيضًا سقوط ثلوج.

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وسببت حالة الطقس الجوية تلف العديد من السيارات والمبان السكانية، إلى جانب خروج المئات من الحيوانات الزاحفة إلى المناطق المأهولة بالسكان.

وكان حزب مستقبل وطن، قد أعلن فى وقت لاحق أنه سيتم صرف 20 ألف جنيه لكل أسرة متضررة نتيجة السيول، كما سيتم ترميم المبان السكانية التى تعرضت للضرر.