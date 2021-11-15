وفاة والد النائب محمد عزمي عضو مجلس الشيوخ.. ونواب البرلمان ينعون

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أعلن النائب محمد عزمي، عضو مجلس اليوخ، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عن وفاة المغفور له إذن الله والده، مضيفا “انا لله وانا اليه راجعون توفي الي رحمة الله والدي وسندي، اللواء يحي عزمي، صلاة الجنازة غدا عقب صلاة الظهر من مسجد مستشفي الجلاء العسكري”.

دوت الخليج يرصد تفاصيل خبر وفاة والد النائب محمد عزمي

وأختتم،”اسالكم الدعاء له بالرحمة والمغفرة يا رب العالمين”.

من جانبه، قال النائب عمرو يونس، عضو مجلس النواب، خالص التعازي والمواساة للزميل النائب محمد عزمي ، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، في وفاة المغفور له باذن الله والده اللواء يحي عزمي، سائلًا المولى عز وجل ان يسكنه فسيح جناته ويلهم ذويه الصبر والسلوان.

وتوجه النائب محمد عبد العزيز عضو مجلس النواب بخالص العزاء للأخ العزيز محمد عزمي عضو مجلس الشيوخ في وفاة المغفور له بإذن الله والده اللواء يحي عزمي نسأل الله للفقيد الرحمة والمغفرة ولأسرته ومحبيه الصبر والسلوان.

وكما تقدم النائب أحمد عبد الجواد، عضو مجلس الشيوخ، بالعزاء، في وفاة المغفور له اللواء يحيى عزمي والد النائب محمد عزمي والمقدم عمر عزمي واخو الدكتور زكريا عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق ونسأل اللّٰه أن يَمَّن عليه بالمغفرة والرحمة والرضوان وأن يعطر مشهده ويطيب مضجعه وينور مرقده ويجعل قبره روضة من رياض الجنة والأخرة خير له من الأولى”.

واختتم،”أن يلهم أهله وذويه وجميع محبيه الصبر والسلوان والرضا لقضاء الله”.

وتقدم النائب عمرو عزت حجاج، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن حزب التجمع بخالص التعازي للنائب محمد عزمي عضو مجلس الشيوخ في وفاة والده اللواء يحيى عزمي ،داعيا المولى عز وجل بأن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.