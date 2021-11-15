«بسبب السرعة».. إصابة 11 شخصًا في انقلاب سيارة بطريق الإسماعيلية

/661372/بسبب-السرعة-إصابة-11-شخصا-في-انقلاب-سيارة-بطريق-الإسماعيلية

شهد طريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوي، اليوم الأثنين، إصابة 11 شخصًا في حادث انقلاب سيارة على قرب محطة تحصيل الرسوم، بدائرة مركز القصاصين الجديدة، وتنوعت إصاباتهم ما بين سحجات وكدمات بالجسم واشتباه كسر بالعمود الفقرى وجروح واشتباه كسر الضلوع، وتم نقل المصابين لمجمع الإسماعيلية الطبي العلاج.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل إصابة 11 شخصًا في انقلاب سيارة بطريق الإسماعيلية، القاهرة

تفاصيل الحادث

ترجع تفاصيل الحادث عندما تلقى اللواء منصور لاشين، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، إشارة من الدكتور حسن درويش، مدير مرفق الإسعاف، يفيد بانقلاب سيارة ميكروباص رقم «ط ص ر5929»، بطريق «الإسماعيلية، القاهرة الصحراوي» في المنطقة الواقعة بين محطة تحصيل الرسوم وكوبري الكيلو 76، وعلى الفور دفع مرفق إسعاف الإسماعيلية برئاسة الدكتور حسن درويش بـ12 سيارة إسعاف إلى مكان الحادث لنقل المصابين إلى مجمع الإسماعيلية الطبي لتقى العلاج، ودفعت إدارة مرور الإسماعيلية بخدمات مرورية في مكان الحادث لرفع السيارة إلى جانب الطريق، فيما تم تحرير محضرًا بالواقعة وإخطار النيابة العامة لتولي التحقيقات.

المصابين:-

وأكد مصدر طبى، إن المصابين هم هم أيمن عبد الله أحمد مقيم بمحافظة أسيوط 54 عامًا مصاب بجروح وكدمات في الوجه، وأيمن عطعوط علي 46 عامًا مقيم بمحافظة قنا مصاب بكسر في العمود الفقري ومحمد محمود علي 46 عامًا مقيم بمحافظة أسيوط ومصاب باشتباه كسر في العمود الفقري وجرح كبير في الرأس وأحمد حمدي أحمد 35 عامًا مقيم بمحافظة قناة ومصاب باشتباه كسر في العمود الفقري وجروح بمختلف الجسم، وحسني مبارك ذكي 19 عامًا مقيم بقنا ومصاب باشتباه خلع بالكتف وكدمات وسحجات في مختلف الجسم ومحمود ومبارك محمد 25 عامًا مقميم بمحافظة قنا ومصاب بنزيف داخلي وكسور مختلفة وكسر بالضلوع.

مجمع الإسماعيلية

وأشار أنه تم إصابة إسلام محمد عبد الله 26 عامًا مقيم بحى السلام بالإسماعيلية باشتباه كسر في العمود الفقري، وأشرف محمد عبد الله 40 عامًا مقيم بحى السلام، مصاب بكدمة شديدة في الرأس وهاني محمدين إبراهيم 46 سنة مصاب بجروح وكدمات بالجسم وعبد العال عبد الوهاب 46 عامًا مقيم حى السلام مصاب بخلع بالكتف وجروح في الجسم ونور الدين محمد علي 29 عامًا مقيم حى السلام بالإسماعيلية مصاب بكسر في القدم اليسري وجرح في الوجه، وعلى الفور تم نقل المصابين إلي مجمع الإسماعيلية لتلقي العلاج اللازم.