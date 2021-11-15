/661374/البرلمان-يناقش-طلب-إحاطة-بشأن-تجاهل-قرار-الأجازات-الاستثنائية-لأصحاب-الأمراض-المزمنة

يناقش البرلمان اليوم طـلب إحــاطة مقدم من النائب أحمد مهني، عضو مجلس النواب، بشأن الأجازات الاستثنائية لأصحاب الأمراض المزمنة والمتضمنة مواده ضمن قانون التأمينات الاجتماعية رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩.

دوت الخليج

طلب إحاطة للنائب أحمد مهنى فى البرلمان

حيث أوضح أن شركات قطاع الأعمال العام الخاضعة للقانون ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية وكذلك المطبق عليها القانون رقم ١٥٩ بشأن الشركات المساهمة تتجاهل عمداً تطبيق قرار وزير الصحة رقم ٢٥٩ لسنة ١٩٩٥ بشأن الأجازات الإستثنائية لأصحاب الأمراض المزمنة والمتضمنة مواده ضمن قانون التأمينات الاجتماعية رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩.

في ظل تزايد الأمراض المزمنة وحدتها يقع العاملين في الجهاز الإداري للدولة وشركاته الإنتاجية في مأزق في ظل عدم إلتزام شركات قطاع الأعمال العام بتطبيق قرار وزير الصحة.

النائب أحمد مهنى يطالب اتخاذ قرارات ملزمة في هذا الصدد حفاظاً علي حقوق العمال

وتابع:” المادة ٧٦من قانون التأمينات الاجتماعية السالف بيانهم والتى نصت على (...واستثناءً من الأحكام المتقدمة يمنح المريض بأحد الأمراض المزمنة تعويضًا يعادل أجر الاشتراك طوال مدة مرضه إلى أن يشفى أو تستقر حالته استقرارًا يمكنه من العودة إلى مباشرة عمله أو يتبين عجزه عجزًا كاملاً.

ويتم ذلك التجاهل من الشركات التابعة دون سند سوي إرهاق العمال البسطاء والإلتفاف حول تطبيق القانون إضرار بهم.

وطالب مهني باتخاذ قرارات ملزمة في هذا الصدد حفاظاً علي حقوق العمال وأرجو إحالته للجنة القوي العاملة لمناقشته في أقرب جلسة.