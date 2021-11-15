/661377/قبل-المباراة-المرتقبة-تاريخ-مواجهات-الزمالك-ضد-الإسماعيلي

تقام مباراة الزمالك والإسماعيلي، من المقرر إقامتها في تمام الساعة الخامسة ونصف مساءً، على ملعب الإسماعيلية، وتنقل على قناة أون تايم سبورت.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وخاض الزمالك 130 مبارة حيث فاز الإسماعيلي في33 وتعادل 34 وخسر 63، له 127 هدفًا عليه 181 هدف، كلين شيت 38 لقاء.

الدورى العام

لعب 111 مباراة فاز 32 تعادل 32 خسر 47 له 114 هدفًا عليه 136 هدفًا كلين شيت 36 مباراة.

ملعب الإسماعيلى فاز 16 تعادل 21 خسر 17 له 54 هدفًا عليه 49 هدفًا كلين شيت 22 مباراة.

ملعب الزمالك فاز 15 تعادل 10 خسر 31 له 60 هدفًا عليه 87 هدفًا كلين شيت 13 مباراة.

كأس مصر

لعب 19 مباراة فاز 2 تعادل 2 خسر 15 له 13 هدفًا عليه 45 هدفًا كلين شيت مباراتين ” الخروج بضربات الترجيح مرتين وخسارة اللقب مرتين".

مرتضى منصور ينوى تحرير محضر ضد وزارة الشباب والرياضة

كشف مصدر قريب من مرتضى منصور بأنه ينوي، التقدم ببلاغ ضد وزارة الشباب والرياضة، بسبب عدم عودته حنى الأن بشكل رسمي لرئاسة نادي الزمالك.

وكان قد أمهل مرتضى منصور فى وقت سابق وزارة الشباب والرياضة حتى أمس السبت، لتنفيذ حكم عودته للزمالك، واذا لم يحدث قد يلجأ لتحرير محضر فى قسم شرطة العجوزة لتمكينه من تنفيذ الحكم الصادر لمجلسه من القضاء الإدارى بالغاء قرار الجهة الإدارية بتجميد مجلسه المنتخب.

باتريس كارتيرون

وزادت التكهنات حول مصير باتريس كارتيرون مع نادي الزمالك، خاصة أنه تلقى هزيمة قاسية أمام الأهلي بديربي القاهرة بخمسة أهداف مقابل ثلاثة.

وهناك أخبار تفيد بوجود مفاوضات من جانب إدارة السد القطري مع المدرب الفرنسي، ليكون بدلا لتشافي هيرنانديز، المدير الفني السابق للفريق، والذي رحل إلى إسبانيا لتدريب برشلونة.

خضع محمود عبد الرازق شيكابالا قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لبرنامج تأهيلي خاص بعد شكواه من تعرضه لإجهاد عضلي في الآونة الأخيرة، ويسعى الجهاز الطبي لتجهيز اللاعب للمشاركة في التدريبات الجماعية في أقرب وقت.

ويواصل الفريق استعداداته للقاء الإسماعيلي المقرر له يوم 19 نوفمبر الجاري في الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز، والتي ستقام باستاد الإسماعيلية.