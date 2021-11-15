طريقة الحصول على قرض شخصي بالبطاقة فقط، محل اهتمام الكثير من المواطنين الراغبين فى الحصول على قرض من إحدى البنوك المصرية.

دوت الخليج

وحددت العديد من البنوك طريقة الحصول على قرض شخصي وذلك فقط باستخدام البطاقة الشخصية، وهو ما يسمى «القرض الحسن».

طريقة الحصول على قرض شخصي بالبطاقة فقط

ويسعى الكثير من المواطنين الإقدام على الاقتراض من البنوك، ذلك بواسطة استخدام البطاقة الشخصية.

هذا وتحدد البنوك العديد من الشروط الواجب توافرها للحصول على القرض الحسن وذلك بدون فؤاد، ويأتى الإقدام على هذه النوعية من القروض بغرض إقامة مشروع أو شقة سكنية.

ونذكر فى السطور التالي الضمانات المطلوبة من المقترض والتى يأتى على رأسها أن يكون المقترض حسن السمعة، وأن يكون عمر المقترض عند انتهاء فترة الاقتراض أقل من 60 عاما.

كما أن هناك أوراقًا مطلوبة من الراغب فى الاقتراض للحصول على القرض، مثل ثورة من عقد السكن أو تقديم السجل التجاري، وأيضًا صورة البطاقة.

شروط الحصول على قرض حسن

ومن ضمن الجهات التى تقدم القرض الحسن أيضًا، البنك التعاوني وبنك فيصل وغيرها من البنوك التى تتيح ذلك.

كما أنه من الشروط المتاحة أيضًا تقديم صورة البطاقة فقط، وأن يكون المتقدم محتاج بالفعل إلى القرض وذلك انطلاقًا من حالته الاجتماعية والاقتصادية، وفقًا للاقتصاد المنزلى.

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كما أن جمعية رسالة تتيح ذلك القرض الذى يبدأ من 500 جنيه مصري، إلى 5 آلا جنيه مصري، وما على المواطن الراغب فى الاقتراض أن يقدم فقط صورة البطاقة وعقد السكن وضمان الممتلكات.