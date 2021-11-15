«ريادة الأعمال أسلوب حياة» ندوة بكلية الدراسات العليا للطفولة جامعة عين شمس

جدة - نرمين السيد - نظمت كلية الدراسات العليا للطفولة جامعة عين شمس ندوة بعنوان "ريادة الأعمال بعنوان " اسلوب حياة"، تحت رعاية أ.د.محمود المتينى رئيس الجامعة، أ.د.أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، أ.د.هويدا الجبالى عميدة الكلية وبحضور أ.د.محمد مصطفى البحيرى مدير مركز الابتكار وريادة بالجامعة وا.د.محمد رزق البحيرى وكيل الكليه لشؤون الدراسات العليا والبحوث، تحت إشراف وتنظيم د. هيام أبو زيد مدير وحدة الابتكار وريادة الأعمال بالكلية، ولفيف من أساتذة الكلية والمدرسين والهيئة المعاونة وأعضاء الوحدة وطلاب الكلية.





وخلال كلمتها الافتتاحية، أكدت أ.د.هويدا الجبالى أهمية وحدة الابتكار وريادة الأعمال كما أشادت بالدور الفعال الذى تقوم به وحدة الابتكار والقائمين عليها من اعضاء اللجنة الابتكارية.

وأكد أ.د.محمد رزق البحيرى أن الكلية تسعى دائما فى توفير كثير من الفرص للطلاب بجميع الأقسام الثلاثة (الطبى - النفسى - الإعلامى) فى تقديم أفكار ابتكارية مختلفة وتحويلها لمنتجات وخدمات لتحقيق النفع لنفسه وللمجتمع.

وأوضح أ.د.محمد البحيرى دور وحدة الابتكار بالجامعة وأهمية الابتكار لجميع الطلاب وأن الاقتصاد الذى يقوم عل الإبتكار هو الاقتصاد المستمر ويستطيع تحدى الصعاب مؤكد أن دور مركز الابتكار هو التفكير بطريقه جديدة لمواجهة التحديات وأن ليس كل الأفكار هى أفكار ابتكارية وأن الهدف الرئيسى لرائد الأعمال الذى يؤسس شركة ناشئه هو أن تندمج شركته داخل شركات عملاقة وان يكون لها تطبيق فعال فى السوق.

كما واعطى أمثلة لألعاب الموبايل مثل الانجرى بيردز والكاندى كراش التى تم بيعها بملايين الدولارات وكثير من الأفكار الابتكارية الأخرى فى مجالات عده كان له مردود نفعى ومادى كبير.

وأشارت د. هيام أبو زيد مدير وحدة الابتكار وريادة الأعمال بالكلية إلى وحدة منبثقة من المركز الرئيسى وهو مركز الإبتكار وريادة الأعمال بالجامعة وهى وحدة قائمه فى إطار حرص الجامعة على نشر ثقافة الابتكار وريادة الأعمال وأن هدف الوحدة أن يكون اتجاه الطالب ليس فقط الحصول على شهادة جامعية ولكن أن ينظر إلى الأبحاث العلمية بطريقة مختلفة ويكون له قيمه مجتمعية وتسويقية ويقدم خدمه ذات قيمه نفعيه على المجتمع ويكون لها مردود مادى للطالب وللجامعة وأن هدف الجامعة أن يكون الطلاب رواد أعمال حيث تساعد الوحدة الطلاب على تقديم أفكار ابتكارية مختلفة من خلال ورش العمل والدورات فى الابتكار وأيضا دورات لعمل business model ودورات فى مجاله وفى النشر الدورى وبراءة الاختراع وذلك لتسجيل فكرته باسمه والحفاظ عليها (الملكيه الفكرية) وتكوين فريق عمل من مجالات مختلفة، كماتنظم الوحدة منافسة سنوية للأفكار الابتكارية بين الطلاب واختيار الأفكار الفائزة ويتم تصعيد الفائزين الثلاثة من خلال اللجنة الابتكارية إلى مسابقه عين شمس تبتكر السنوية ويحصل الفائزين على مكافآت مالية.

وأشارت دهيام أن ندوة اليوم الإبتكار أسلوب حياة هى دعوة لكل طالب أن يكون تفكيره بصورة ابتكارية ليكون الطالب رائد من رواد الأعمال هو أسلوب الحياة.