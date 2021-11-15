محافظ قنا يتابع مشروعات حياة كريمة بجزيرة الحمودى

جدة - نرمين السيد - تفقد أشرف الداودى محافظ قنا، عدد من المشروعات الخدمية التى يجرى إنشائها ضمن مبادرة حياة كريمة بجزيرة الحمودى، التابعة لمركز ومدينة الوقف، حيث رافقه الدكتور علاء شاكر، مدير وحدة متابعة تنفيذ مشروعات حياة كريمة، بالمحافظة وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.





استهل الداودى جولته بمتابعة الأعمال الإنشائية والتشطيبات بنقطة إسعاف القرية، والمقامة على مساحة 350 مترا، مكونة من طابقين، حيث تم الانتهاء من الأعمال الإنشائية بها وجارى إنهاء التشطيبات وسوف تضم سيارتى إسعاف مجهزتان على أعلى مستوى، لتضاف للخدمة التى يقدمها مرفق الإسعاف بالمحافظة للمساعدة على سرعة الاستجابة للبلاغات الطارئة، من أجل توفير حياة كريمة وآدمية للمواطن القنائى.

كما تابع محافظ قنا جولته بتفقد الموقع المقترح لإنشاء محطة رفع صرف صحى على مساحة 4200م، مشيرا إلى أنه تم تمهيد الأرض ووضع تربة الأساس وتتولى الهيئة الهندسية بعمل التصميمات اللازمة للمحطة تمهيدا لبدء الأعمال الإنشائية بها، واختتم محافظ قنا جولته بمتابعة الأعمال الإنشائية بمركز الأمومة والطفولة على مساحة 1000م والتى يجرى إنشائها ضمن مشروعات التضامن الاجتماعى التى تستهدفها مبادرة حياة كريمة.

وشدد الداودى على مسؤولى الشركات المنفذة ضرورة العمل على مدار الساعة ضرورة الالتزام بالجدول الزمنى المحدد مع ضمان تحقيق معايير الجودة المطلوبة وفقًا لأعلى المواصفات، لافتًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، يتابع الموقف التنفيذى لمشروعات "حياة كريمة" أولاً بأول، وذلك فى ضوء الأهمية الاستراتيجية والاجتماعية للمشروع وأثره على توفير حياة تليق بكل مواطن مصرى.