غدا.. ندوة لمناقشة تأثير السوشيال ميديا على استطلاعات الرأى العام

وذكر المركز، فى بيان له اليوم، أن الورشة تأتى فى إطار سعى المركز نحو إثراء بيئة العمل البحثى والأكاديمى والمعرفى بالمناقشات والفعاليات البناءة فى الموضوعات والمجالات المختلفة، فضلا عن دوره فى إعداد وتنفيذ استطلاعات الرأى العام التى تستخدم فى دعم اتخاذ القرار فى مختلف القضايا، كما تبرز أهمية موضوع الورشة فى ضوء تعاظم دور وسائل وشبكات التواصل الاجتماعى فى صناعة الرأى العام يوما بعد يوم، وأهمية دراستها خلال عملية صنع واتخاذ القرارات.
وأشار إلى أن الورشة يحاضر بها نخبة متميزة من كبار الخبراء والمتخصصين وهم الدكتورة هويدا مصطفى عميد كلية الإعلام جامعة القاهرة كمدير للورشة، الدكتور بيان العمرى المدير التنفيذى لمركز دراسات الشرق الأوسط، الدكتورة صفاء عامر مدير وحدة التحليل والاستشارات بموقع "فيس بوك"، والدكتور محمد يونس رئيس تحرير مركز جالوب لاستطلاعات الرأى العالمية.
وأوضح أن الورشة ستكون فى شكل مناقشات للمتحدثين الرئيسيين ومداخلات من الحضور، وتتناول فى فعاليتها العديد من الموضوعات أبرزها مدى تأثير وسائل التواصل الاجتماعى على توجهات الرأى العام، مدى الاعتماد على وسائل التواصل الاجتماعى فى الحصول على الآراء والاتجاهات، أبرز الوسائل التكنولوجية الحديثة التى يمكن الاعتماد عليها فى جمع بيانات دقيقة من خلال وسائل التواصل الاجتماعى، والمشاكل التى تواجه البيانات المجمعة من شبكات التواصل الاجتماعى وكيفية التغلب عليها، ومعالجتها إحصائيا.
وأضاف المركز أنه يمكن المشاركة فى الندوة من خلال إرسال البيانات الشخصية على البريد الإلكترونى التالى: [email protected] ليصل رابط المشاركة بالورشة للمرسل، على بريده الإلكترونى.
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