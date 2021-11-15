فيديو.. مديرة مشروع مودة: 14 ألف طالب يدرسون البرنامج فى 11 جامعة

وأضافت رانده فارس خلال لقائها ببرنامج "هذا الصباح" على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الإثنين، أن البرنامج بدأ بتوجيه ندواته لطلاب الجامعات، إذ بدأ الأمر بـ 5 جامعات حتى وصل حاليا إلى 11 جامعة على مستوى الجمهورية، ونعمل على زيادة هذا العدد خلال الفترة المقبلة، مشيرة إلى أن عدد الطلاب الذين يدرسون مواد برنامج "مودة" وصل حتى الآن إلى 14 ألف طالب وطالبة.
وأشارت رانده إلى أن برنامج "مودة" يستهدف الشباب المقبل على الزواج لذا توجه إلى مراكز الشباب والأندية لمخاطبه عن قرب والتعرف على أفكاره واتجاهاته.
وأكدت مدير مشروع مودة بوزارة التضامن الاجتماعى أن الزيارات الميدانية خصوصا فى المحافظات تكشف العديد من المشكلات والموضوعات الجديدة التى نضعها فى الحسبان للتعامل معها فيما بعد.
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