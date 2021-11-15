العنانى يستعرض آخر الأعمال بمشروعات الترميم والتطوير بالآثار

جدة - نرمين السيد - اجتمع الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار بالدكتور مصطفى وزيرى الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار وقيادات المجلس، للوقوف على الموقف التنفيذى للملفات والمشروعات التى يقوم بتنفيذها القطاعات المختلفة به.





واستعرض وزير السياحة والآثار آخر مستجدات الأعمال لعدد من مشروعات الترميم والتطوير الجارية ومنها مشروع تطوير وترميم المتحف اليونانى الرومانى ومشروع خفض منسوب المياه الجوفية بأبو مينا بالاسكندرية والمدرج على قائمة التراث العالمى ومشروع تطوير قصر محمد على بشبرا، ومشروع تطوير منطقة القاهرة التاريخية لاستعادة الوجه الحضارى لقلب العاصمة وتحويلها إلى متحف مفتوح، كما تم استعراض آخر مستجدات الأعمال بالمتاحف والمواقع الأثرية التى يتم تطوير ورفع كفاءة خدمات الزائرين بها مع توفير أقصى سبل إتاحتها لذوى الهمم.

كما تم التنويه إلى مد ساعات الزيارة بمعبد كوم امبو بأسوان ساعة واحدة، وذلك بناء على طلب شركات السياحة، هذا بالاضافة إلى استعراض جهود الوزارة فى استرداد الآثار المهربة للخارج حيث تم فى الآونة الأخيرة استرداد مجموعة من القطع الأثرية منها التابوت الذهبى لنجم عنخ من متحف المتروبوليتان و5000 قطعة أثرية من متحف اللإنجيل المقدس بنيويورك، و114 قطعة أثرية من فرنسا فى يونيو الماضى.

وخلال الاجتماع، تم مناقشة كيفية الاستفادة القصوى من معرض الآثار المؤقت الذى سيتم افتتاحه خلال الأيام القليلة المقبلة بمتحف هيوستن للعلوم الطبيعية بالولايات المتحدة الأمريكية تحت عنوان "رمسيس وذهب الفراعنة" للترويج للمقصد السياحى المصرى حيث تم تخصيص جناح صغير بمدخل المعرض للهيئة العامة للتنشيط السياحى لعرض الأفلام الترويجية والمواد الدعائية التى أنتجتها الوزارة، بالاضافة الى إشراك زائرى المعرض من جميع الأعمار فى بعض الأنشطة التى سيتم تنظيمها بالجناح لجعله نابض بالحياة مثل عمل مسابقات وتوزيع جوائز على الفائزين.

وتابع الوزير الاستعدادات والتجهيزات النهائية لاحتفالية الأقصر والتى ستنظمها الوزارة خلال الأسابيع القليلة المقبلة لابراز المقومات السياحية للمحافظة من مواقع أثرية ومتاحف ورحلات نيلية وأسواق تقليدية، بالإضافة إلى الاحتفاليات والفعاليات الأخرى التى ستنظمها الوزارة خلال الفترة المقبلة للترويج للمقصد السياحى المصرى منها احتفالية الترويج السياحى لموقع سانت كاترين والمقرر إقامتها فى شهر ديسمبر لإبراز قدسية الموقع وقيمته الروحية والأثرية والسياحية والبيئية كأحد مواقع التراث العالمى وأحد المحميات الطبيعية فى مصر وكذلك احتفالية آخرى بمحافظة أسوان وغيرها من الاحتفاليات بالمحافظات السياحية المصرية.

وشدد وزير السياحة والآثار على ضرورة الإلتزام بالتوقيتات المحددة وفقا للجدول الزمنى لكل مشروع للانتهاء منه وفتح مناطق جذب سياحية جديدة بالمقصد المصرى.