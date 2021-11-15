وزارة الصحة تحظر دخول الموظفين غير الحاصلين على لقاح كورونا

بدأت وزارة الصحة تطبيق قرار حظر دخول الموظفين غير المطعمين بلقاح كورونا للوزارة علي أن يتم توجيههم إلى أقرب مركز للتطعيم والحصول علي الشهادة الخاصة باثبات التلقيح .

وقال الدكتور حسام عبد الغفارالمتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، إن القرار يصب في صالح الموظفين وحمايتهم من عدوى كورونا وانتشارها، مضيفاً أن التطعيمات الخاصة بلقاح كورونا آمنة تماما وفعالة، لكنها لا تمنع الإصابة بالفيروس وهو ما يتطلب الاستمرار في تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية كاملة.

وأوضح حسام عبد الغفار أن الدولة توفر اللقاحات بالمجان لجميع المواطنين مضيفا أن هناك خطط هامة للتوسع في التطعيمات بين الفئات المختلفة مضيفا أن القرار يشمل جميع العاملين بالمديريات الشئون الصحية والمستشفيات .

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.

وخصصت وزارة الصحة عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.