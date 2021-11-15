أكاديمية البحث العلمى وجامعة بدر يطلقا حاضنة أعمال التكنولوجيا الخضراء.. بالصور

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أطلق الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، والدكتور حسن القلا، رئيس مجلس أمناء جامعة بدر، والدكتور مصطفى كمال، رئيس جامعة بدر في القاهرة حاضنة أعمال "التكنولوجيا الخضراء"، تأكيداً على أهمية توقيت دعم هذا القطاع، وذلك ضمن البرنامج القومي للحاضنات التكنولوجية "انطلاق" بدعم وتمويل أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا.

دوت الخليج

أكاديمية البحث العلمى وجامعة بدر يطلقا حاضنة أعمال التكنولوجيا الخضراء

اعلن د. محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، أن هذا التعاون له طبيعة خاصة، في ظل المستجدات الأخيرة المتعلقة بجائحة كورونا، حيث أن قطاع التكنولوجيا الخضراء من أكثر القطاعات تشابكاً مع باقي القطاعات الاقتصادية، وأنه ضمن سلسة العمل في هذا القطاع بالشكل الأمثل خلال الفترة المقبلة، يساعد على تقليل الصدمات الناتجة عن تلك الجائحة، والأسراع نحو التعافي الاقتصادي طبقاً لخطة الدولة 2030.

وأضاف رئيس أكاديمية البحث العلمي، أن الابتكار وتقديم حلول غير تقليدية من جانب المشروعات الناشئة وذوي الابتكارات في هذا القطاع، من الأولويات المرحلية.

وأشار إلى أن البرنامج القومى للحاضنات التكنولوجية "انطلاق" والذى تم تصنيفه من المشروعات القومية الكبرى من قبل الهيئة العامة للاستعلامات فى 2018، حيث بلغ عدد الحاضنات الممولة من أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا (28) حاضنة منذ انطلاق البرنامج وقد تم مراعاه توزيع الحاضنات على ربوع مصر المختلفة؛ لتخدم أكبر قاعدة من المستفيدين، وبلغ عدد الشركات الناشئة التى تم احتضناها فى الحاضنات التابعة للأكاديمية (182) شركة، تخرج منها بالفعل (151) شركة، فيما وفرت الحاضنات أكثر من (954) فرصة عمل للشباب، وبلغ اجمالى التمويل لبرنامج الحاضنات التكنولوجيه "انطلاق" 70 مليون جنيه.

الدكتور حسن القلا: حاضنة جامعة بدر ستكون مميزة ولها طابع خاص

في سياق متصل أوضح الدكتور حسن القلا، رئيس مجلس أمناء جامعة بدر خلال المؤتمر، أن حاضنة جامعة بدر ستكون مميزة ولها طابع خاص، وتهدف إلى إستكشاف الأفكار الجديدة واحتضان أصحابها من المخترعين والمبتكرين ورواد الأعمال وطلاب مختلف الكليات داخل الحرم الجامعى.. مشيراً أنه سيتم توفير البيئة المناسبة والدعم المادى والفنى واللوجستى للأفكار التكنولوجية المتميزة، حتى الوصول بها إلى شركات تكنولوجية ناشئة بغرض تحويل هذه الأفكار إلى منتجات تجارية ذات قدرة تنافسية؛ تساعد على تنمية المجتمع وسد إحتياجاته وتحقيقاً لهدف الإقتصاد المعرفى ضمن خطة الدولة المستهدفة فى (2023).

فى ذات السياق، رحب الدكتور مصطفى كمال، رئيس جامعة بدر فى القاهرة، بالتعاون المثمر بين الجامعة وأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا برئاسة الدكتور محمود صقر، والدعم الذى تقدمه الأكاديمية فى شتى المجالات البحثية والمادية.. مضيفاً أنه تم تنفيذ العديد من المشروعات بالتعاون مع الأكاديمية التى كانت فرصة؛ لتدريب الكثير من طلاب الجامعة والمقيمين فى المنطقة المحيطة بالجامعة، والتى حققت الهدف منها ضمن البرنامج القومى "إنطلاق".

من جانبه، أكد محمد القلا، العضو المنتدب والرئيس التنفيذى لشركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية القابضة "CIRA" والمالكة لجامعة بدر، أننا نعمل بفكر مختلف ومتطور فى مجال ريادة الأعمال، ولدينا أكبر مؤسسة تعليمية يمتلكها القطاع الخاص فى مصر؛ مما يساعدنا على تقديم جودة تعليم متميزة للطبقة المتوسطة.. كاشفاً أن حاضنة "جامعة بدر" ستكون لها الريادة فى مجال المشروعات المبتكرة والمتميزة؛ لما تمتلكه الجامعة من إمكانيات وبنية تحتية قوية ومتطورة، ومجموعة من أكفأ أعضاء هيئة التدريس الذى يتم إختيارهم بعناية، وقدرة على تسويق وتنفيذ تلك المشروعات بالعلاقات الجيدة التى تمتلكها الشركة القابضة"CIRA" مع شركاء النجاح.

وأعربت الدكتورة جيهان حمزة، مدير الحاضنة عن سعادتها بإطلاق حاضنة جامعة بدر وأكدت أن الجامعة تفتخر بإطلاق حاضنة جامعة بدر المتخصصة فى التكنولوجيا الخضراء والصحة وانضمامهم إلى سلسلة حاضنات البرنامج القومى للحاضنات التكنولوجية "انطلاق" حيث تعد أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا هى الداعم الرئيسى للحاضنات التكنولوجية فى مصر. كما اضافت حمزة أن حاضنة جامعة بدر تقدم برنامج مكتمل مدته ثلاثة سنوات يهدف إلى تخريج أكثر من عشرين شركة ناشئة فى مجالات التكنولوجيا الخضراء وكذلك الصحة.

فى نهاية اللقاء، أهدى الدكتور مصطفى كمال رئيس جامعة بدر فى القاهرة، الدكتور محمود صقر أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، درع الجامعة تقديراً؛ للدعم والتعاون المثمر والمتميز بين الأكاديمية والجامعة خلال الفترة السابقة والمقبلة.

حضر حفل اطلاق حاضنة جامعة بدر كلاً من: الدكتور فوزى تركى، الدكتور أحمد الجوهرى رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، الدكتور عمرو فاروق، مساعد رئيس أكاديمية البحث العلمي للتنمية التكنولوجيه، الأستاذ‏ أنيس أنطوان أكليمندوس رئيس مجلس ادارة شركة ترانس سنتيورى ورئيس الغرفة التجارية الأمريكية بمصر الأسبق، الدكتور إبراهيم القلا نائب رئيس جامعة بدر لشئون التعليم والطلاب، الدكتور عمرو الإتربى نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث والتعاون الدولى، وعدد من عمداء الجامعة وقيادات أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، والشخصيات العامة وكبار رجال الدولة وكبرى الشركات الصناعية والتكنولوجية الرائدة فى الصناعات المتطورة التقنية.