/661404/انطلاق-المؤتمر-الصحفي-للإعلان-عن-النسخة-الرابعة-لمنتدي-شباب-العالم
انطلاق المؤتمر الصحفي الخاص بإطلاق النسخة الرابعة من منتدي شباب العالم والمقرر عقده في مدينة شرم الشيخ وذلك بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب.
دوت الخليج
انطلاق المؤتمر الصحفي للإعلان عن النسخة الرابعة لمنتدي شباب العالم.
كانت الصفحة الرسمية لمنتدى شباب العالم، قد نشرت فيديو ترويجي جديد للمنتدى القادم، حيث أعلن عن عودة المنتدى للانعقاد مرة أخرى بعد إلغاء نسخة 2020 بسبب جائحة كورونا.
الصفحة الرسمية لمنتدى شباب العالم توجه رسالة للشباب: من الأفضل أن تستعد وتحزم حقائبك
وعلقت الصفحة الرسمية لمنتدى شباب العالم على الفيديو، برسالة تقول: «من الأفضل أن تستعد وتحزم حقائبك، ما قرأته صحيح.. لقد عدنا.. نعود إلى السلام والإبداع والتنمية على أرض السحر والسلام مصر».
وكانت الصفحة الرسمية لمنتدى شباب العالم، قد احتفت باليوم العالمي للشباب، والذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 12 أغسطس من كل عام.
وقالت صفحة منتدى شباب العالم على مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «يفخر منتدى شباب العالم برسالته لتمكين وتقوية الشباب في جميع أنحاء مصر والعالم، في يوم الشباب العالمي، نحتفل بجميع الشباب الذين يعملون بجد، ويسعون من أجل مستقبل أفضل، ويدعون إلى التغيير أينما ذهبوا».
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر انطلاق المؤتمر الصحفي للإعلان عن النسخة الرابعة لمنتدي شباب العالم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.