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دوت الخليج

انطلاق المؤتمر الصحفي للإعلان عن النسخة الرابعة لمنتدي شباب العالم.

كانت الصفحة الرسمية لمنتدى شباب العالم، قد نشرت فيديو ترويجي جديد للمنتدى القادم، حيث أعلن عن عودة المنتدى للانعقاد مرة أخرى بعد إلغاء نسخة 2020 بسبب جائحة كورونا.

الصفحة الرسمية لمنتدى شباب العالم توجه رسالة للشباب: من الأفضل أن تستعد وتحزم حقائبك

وعلقت الصفحة الرسمية لمنتدى شباب العالم على الفيديو، برسالة تقول: «من الأفضل أن تستعد وتحزم حقائبك، ما قرأته صحيح.. لقد عدنا.. نعود إلى السلام والإبداع والتنمية على أرض السحر والسلام مصر».

وكانت الصفحة الرسمية لمنتدى شباب العالم، قد احتفت باليوم العالمي للشباب، والذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 12 أغسطس من كل عام.

وقالت صفحة منتدى شباب العالم على مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «يفخر منتدى شباب العالم برسالته لتمكين وتقوية الشباب في جميع أنحاء مصر والعالم، في يوم الشباب العالمي، نحتفل بجميع الشباب الذين يعملون بجد، ويسعون من أجل مستقبل أفضل، ويدعون إلى التغيير أينما ذهبوا».