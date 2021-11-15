/661382/مني-عمر-اقتراحات-النواب-توافق-على-إعادة-حصة-تعليم-الموسيقي-فى-مناهج-التعليم
وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوي بمجلس النواب برئاسة النائب عاطف ناصر بمقترح برغبة المقدم من النائبة مني عمر عضو مجلس النواب بشان اعادة حصة تعليم الموسيقي فى مناهج التعليم .
دوت الخليج
واكدت النائبة مني عمر عضو مجلس النواب فى تصريحات خاصة لتحيا مصر ان اللجنة وافقت على المقترح برغبة المقدم منها باعادة حصة تعليم الموسيقي فى مناهج التعليم مشيرة الى ان المسيقي هي غذاء الروح وتساعد الطلاب والنشء على صفاء الذهن وتعليم اساسيات راقية منها رفع شان الطالب نفسيا ومعنويا .
اقتراحات النواب توافق على إعادة حصة تعليم الموسيقي فى مناهج التعليم
واشارت عضو مجلس النواب مني عمر الى انها قد تقدمت بمقترح برغبة للجنة الاقتراحات والشكاوي بشأن تخصيص حصة يوميًا لقراءة إحدى الصحف القومية في كل سنوات الدراسة في التعليم الأساسي مشيرة الى ان اللجنة ارجات مناقشة هذا المقترح برغبة مبدية اسباب ان اليوم الدراسي مقتظ بالحصص وكذلك فى ظل انتشار فيروس كورونا .
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