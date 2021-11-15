/661385/البرلمان-يحيل-مشروع-النائب-محمود-عصام-بإصدار-قانون-الضريبة-على-العقارات-المبنية-للجنة-الخطة-والموازنة

أحال المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول مجلس النواب في بداية الجلسة العامة اليوم، مشروع قانون مقدم من النائب محمود عصام موسى و (60 )نائباً (اكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس ) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 196 لسنة 2008 بإصدار قانون الضريبة على العقارات المبنية، إلى لجنة مشتركة من لجنة الخطة ولجنة الصناعة ووافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، على المادة 22 من مشروع قانون المالية العامة الموحد، والمتعلقة بإجراءات عرض مشروعات قوانين الموازنة العامة على مجلسى الوزراء والنواب.

تحيامصر يرصد تفاصيل مشروع قانون الضريبة على العقارات المبنية

قانون الضريبةعلى العقارات المبنية

وجاء نص المادة 22 كالتالى: يتولى الوزير عر ض مشروع قانون ربط الموازنة العامة للدولة ومشروعات قوانين ربط موازنات الهيئات الإقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي على مجلس الوزراء، وتعرض مشروعات قوانين ربط الموازنة العامة للدولة وموازنات الهيئات الإقتصادية على الأقل على مجلس النواب قبل تسعين يو ما من بدء السنة المالية، والا تكون نافذة إلا بمواققة عليها.

أنطلقت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد، وكيل مجلس النواب، اليوم والتي من المقرر أن تشهد استكمال مناقشة مواد قانون المالية العامة الموحد.

ويأتي ذلك بسبب توجه المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب صباح اليوم الاثنين الموافق 15 نوفمبر 2021 على رأس وفد برلماني رفيع المستوى، في زيارة رسمية إلى دولة المجر.