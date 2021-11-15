درة تتعاقد على بطولة عمل جديد من 10 حلقات

تعاقدت الفنانة المتألقة درة على عمل درامي جديد، مكون من 10 حلقات ومصمم، لأعمال المنصات الالكترونية.

دوت الخليج يرصد تفاصيل مسلسل درة الجديد

ويعد المسلسل من تأليف وإخراج تامر نادي، ومن المقرر أن يتم التصوير في لبنان ويجرى حاليًا التعاقد مع باقي فريق العمل لبدء التصوير منتصف ديسمبر المقبل.

درة تتألق بحكاية «غالية» من مسلسل زي القمر

هذا وقد تصدرت الفنانة المتألقة تريند تويتر بعد عرض أخر حلقات حكايتها الجديدة التي تحمل اسم «غالية» من مسلسل «زي القمر»، واحتفلت درة ، بتصدر مسلسلها التريند بعد عرض الحلقة الأخيرة، اذ نشرت صورة تكشف تصدرها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”، من خلال خاصية “ستوري”.

وتناقش درة خلال أحداث حكاية «غالية»، ملف زواج الفتيات عبر الإنترنت نتيجة وجود مشكلات أو تأخر الزواج أو غيرها من المسببات التي تدفع الفتيات للزواج بهذه الطريقة دون معرفة الطرف الثاني بطريقة جيدة مما يدخل بعضهن في مشكلات كبيرة.

حكاية غالية لدرة

وتعد حكاية «غالية» من إنتاج مها سليم ومن بطولة النجمة درة، ومسلسل «زي القمر» يتناول تجسيد عدد من القضايا والمشاكل التي تعاني منها السيدات في المجتمع منها الخيانة الزوجية، ويضم عديدًا من الحكايات المتصلة المنفصلة التي تتكون أحداثها من 5 حلقات.

هذا وتتظر عرض فيلمها الجديد "الكاهن" مع نخبة من النجوم من بينهم حسين فهمي، إياد نصار، جمال سليمان، فتحي عبد الوهاب وغيرهم نخبة من النجوم. الفيلم من تأليف محمد ناير ومن إخراج عثمان أبو لبن

قصة فيلم الكاهن

وتدور أحداث فيلم «الكاهن» حول جريمة قتل غامضة تقلب حياة درة رأسًا على عقب، ويتم البحث حول القاتل طوال الفيلم، والذى ينتمي إلى نوعية أعمال الرعب والأكشن، وهو من إخراج عثمان أبو لبن، وتأليف محمد ناير.