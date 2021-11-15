/661390/صورتعليم-الشيوخ-تناقش-الانفاق-الاستثماري-الحكومى-على-قطاعي-التعليم-قبل-الجامعي-والتعليم-الفني

عقدت لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ برئاسة النائب نبيل دعبس اجتماعا لمناقشة الاستثمارات الكلية ومستهدفات ومؤشرات خطة عام 2021/2022لقطاعي التعليم قبل الجامعي والفني والتعليم العالي والبحث العلمي .

دوت الخليج كما تناقش اللجنة اليات متابعة كفائة الانفاق الاستثماري الحكومي وتوزيع الاستثمارات وخطط التنسيق بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وكل من وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني والتعليم العالي والبحث العلمي من اجل ربط خطط الوزارات باستراتيجية التنمية المستدامة وتطور حجم الانفاق على قطاعي التعليم قبل الجامعي والتعليم الفني على مدار ثلاثة اعوام مالية . تعليم الشيوخ تنا قش الانفاق الاستثماري الحكومى على قطاعي التعليم قبل الجامعي والتعليم الفني هذا وعقدت لجنة الشؤون الدينية والاوقاف بمجلس الشيوخ برئاسة النائب الدكتور يوسف عامر اجتماعا لمناقشة ملف التوعية الدينية بخطورة الزيادة السكانية بحضور هيئات مكاتب لجان مجلس الشيوخ من لجان الدفاع والامن القومي ممثل فى وكيل اللجنة اللواء طارق نصير ورئيس لجنة الثقافة والاثار والاعلام بحضور رئيس اللجنة النائب محمود مسلم ولجنة الصحة والسكان .

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر صور..تعليم الشيوخ تناقش الانفاق الاستثماري الحكومى على قطاعي التعليم قبل الجامعي والتعليم الفني على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.