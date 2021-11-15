/661391/القبض-على-مزوري-ومقلدي-الأختام-والأوراق-الرسمية-في-القاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية، اليوم الأثنين، في إلقاء القبض على شخصين بالقاهرة، لقيامهما بتزوير وإصطناع الأختام والأوراق الرسمية وترويجها، وفي إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لضبط الجريمة بشتى صورها من خلال تكثيف التواجد الأمنى بدوائر أقسام ومراكز الشرطة على مستوى الجمهورية.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل القبض على شخصين بالقاهرة لقيامهما بتزوير وإصطناع الأختام والأوراق الرسمية وترويجها

تفاصيل الواقعة

وعلى الفور تمكنت قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث تأمين الطرق والمنافذ بمديرية أمن القاهرة من إلقاء القبض على أحد الأشخاص حال إستقلاله سيارة ملكه، وبحوزته «عدد 5 خاتم شعار الجمهورية لجهات مختلفة، وشهادات منسوبة لإحدى الجهات، توكيلات خاصة، عقود بيع نهائية ودفاتر، وشهادات حيازة زراعية منسوبة لإحدى الإدارات الزراعية، جميعهم مزورينن مبلغ مالى».

إعتراف المتهمين

وبمواجهة المتهمين أمام رجال المباحث، إعتراف بحيازته للمضبوطات بقصد إستخدامها فى تزوير الأوراق والتوكيلات الرسمية ومحاضر توثيق الشهر العقارى وأقر بتحصله على الأختام المضبوطة من صاحب محل أختام كائن بدائرة قسم شرطة الموسكى بالقاهرة، تم تحديده وضبطهوتبين أنه «له معلومات جنائية»، وبحوزته «جهاز كمبيوتر بمشتملاته، 2 شهادة منسوب صدورها لإحدى الجامعات، هاتف محمول، مبلغ مالى».

وبمواجة المتهم الثاني أمام جهات التحقيق، بما جاء بأقوال المتهم الأول أيدها وأقر بقيامه بتزوير وإصطناع الأختام والأوراق المضبوطة بحوزة المتهم المشار إليه والمنسوب صدورها لجهات حكومية بإستخدام جهاز الكمبيوتر المضبوط بحوزته مقابل تحصله على مبالغ مالية.

وفي سياق آخر اليوم تمكنت مباحث الأموال العامة، برئاسة اللواء محمد عبد الله، من إلقاء القبض على شخص بأسيوط، لممارسته نشاطا غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبي، وفي إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبي.

مكافحة جرائم الأموال العامة

أشارت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام صاحب مكتب للإستيراد والتصدير ومقيم بدائرة مركز شرطة ساحل سليم بأسيوط، بالتعامل فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء من خلال شراء العملات الأجنبية من المواطنين بسعر أقل من سعر الصرف، وقيامه بعد ذلك بإستبدالها من البنوك إلى ما يعادلها بالجنيه المصرى للإستفادة من فارق سعر العملة وذلك بالمخالفة لأحكام القانون، ويعد تقنين الإجراءات تم القبض عليه وبمواجهته أمام رجال المباحث أقر بنشاطه الإجرامى، وعلى الفور تم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.