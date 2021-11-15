/661396/تفاصيل-وأسباب-انخفاض-أسعار-البترول-لليوم-الرابع-على-التوالي

بعد مدة زادت عن شهرين حققت أسعار البترول خلالها صعوداً مستمراً على مدى تعاملات 8 أسابيع، انحدرت إلى انخفاض مستمر منذ نهاية الأسبوع الماضي.

دوت الخليج

أسباب انتعاش البترول في الصيف

أسعار البترول التي وصلت إلى مستوى فوق الـ86 دولارا للبرميل وهو أعلى مستوى لم تصله منذ 7 سنوات وكان ذلك بفضل بداية انتعاش الاقتصاد العالمي، إثر أخبار التعافي من كورونا خلال شهور الصيف الفائت.

ومن أهم أسباب انتعاش أسعار البترول لجوء تحالف (أوبك +) - وهو عبارة عن منظمة الدول المصدرة للنفط بقيادة السعودية، متحالفة مع الدول المصدرة من خارجها بقيادة روسيا- إلى تخفيض معدلات زيادة الإنتاج اليومي بمعدل 400 ألف برميل فقط خوفاً من الانكماش الاقتصادي وتراجع الطلب.

واستفادت أسعار البترول، كذلك من أزمة الطاقة التي ضربت كلاً من أوروبا، والصين، ففقي أوروبا المقبلة على شتاء بارد بسبب نقص امدادات الغاز الطبيعي الروسي(لخلافات بينهما)، وفي الصين شهدت شهور الصيف نقصاً حاداً في الفحم الحراري بعد الانتعاشة الاقتصادية الصيفية.

أسباب انخفاض أسعار البترول اليوم

واليوم تراجعت أسعار البترول في بداية تداولات الأسبوع، لتواصل الانخفاض الذي بدأ الأسبوع الماضي بسبب مخاوف المستثمرين من استمرار صعود مؤشر الدولار الأمريكي ، وتزايد معدلات التضخم الأمريكية، وعودة الزيادة في معدلات الإصابة بكورونا في كثير من الدول خاصة في أوروبا وأسيا، وعودة شبح الإغلاق والانكماش الاقتصادي.

وانخفضت اسعار النفط اليوم إلى أدنى مستوى لها في أسبوعين في السوقين الأسيوية والأوروبية في رابع يوم من التداولات تتكبد فيه الخسائر على التوالي.

وتراجعت أسعار البترول بسبب تزايد المخاوف من انخفاض معدلات الطلب على الوقود عالميا حتى نهاية العام الجاري .

وانخفضت اسعار البترول لخام غرب تكساس الأمريكي، نيمكس، بنسبة 1.1% إلى سعر79.93$ ، وكان سعر الافتتاح 80.82$ وتراجعت أسعار البترول لخام برنت بنسبة 0.9% إلىسعر 81.22$ للبرميل ليمثل ادنى سعر منذ 5 نوفمبر الجاري ، وبدأ برنت اليوم بسعر افتتاح 81.94$.

هذا وشهدت تداولات الجمعة الماضية، نهاية تداولات الأسبوع الماضي، خسارة أسعار البترول للخام الأمريكي غرب تكساس ، نيمكس، بنسبة 0.4%. وخسر خام برنت بنسبة 0.7% ، وكانت هذه ثالث خسارة يومية على التوالي ، بسبب بيانات الاقتصاد الأمركي التي كشفت عن زيادة معدلات التضخم، وكذلك زيادة أعداد حفارات التقيب عن الغاز والبترول الأمريكية.