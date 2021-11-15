/661397/العوضي-نائبا-لرئيس-الحزب-قيادي-بحماة-الوطن-قرارات-إعادة-الهيكلة-للتطوير-والتحديث

توجه حاتم عزالدين الخبير الإستراتيجي والقيادي بحزب حماة الوطن، بالتهنئة للواء أحمد العوضي رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، على اختياره، نائبا أول لرئيس الحزب، وذلك ضمن قرارات إعادة الهيكلة الأخيرة للحزب والتي أصدرها الفريق جلال الهريدي رئيس حزب حماة الوطن، متمنيا له التوفيق خلال المرحلة المقبلة.

دوت الخليج يرصد تعليق حاتم عز الدين اختيار احمد العوضي نائبا لرئيس حزب حماة الوطن

نائب رئيس حزب حماة وطن

وأضاف عزالدين في بيان له، أن اللواء أحمد العوضي، يمتلك سجلا حافلا من الإنجازات كما تولى العديد من المناصب القيادية، حيث كان قائدا للصاعقة المصرية ومديرا لسلاح المشاة، وعضو بمجلس النواب منذ 2015 حتى الآن لدورتين متتاليتين، كما تولى رئاسة لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب الحالي.

خطة التنمية المستدامة

وأوضح أن قرارات الحزب الأخيرة تأتي في إطار إعادة الهيكلة، وتنفيذا لخطة الحزب في التطوير والتحديث، وذلك بهدف الارتقاء بالمستوى الحزبي، كما تأتي استمرارا لنشاط الحزب القوي والذي ظهر بقوة على الساحة السياسية خلال الفترة الأخيرة، مشيرا إلى أن خطة حزب حماة الوطن تتماشى أيضا مع سياسة التنمية المستدامة والشاملة التي تشهدها الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأصدر الفريق جلال الهريدي رئيس حزب حماة الوطن وعضو مجلس الشيوخ، قرارا الخميس الماضي، بتعيين اللواء أحمد إبراهيم العوضي -رئيس لجنة الدفاع بمجلس النواب- نائبا أول لرئيس الحزب.