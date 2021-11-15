«كان مؤثرا»..أيتن عامر تنعي والد يسرا اللوزي

/661398/كان-مؤثراأيتن-عامر-تنعي-والد-يسرا-اللوزي

حرصت الفنانة ايتن عامر على نعي محمود اللوزي والد الفنانة يسرا اللوزي، الذي رحل عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين.

دوت الخليج يرصد نعي نجوم الفن للفنانة يسرا اللوزي على رأسهم أيتن عامر

و كتبت أيتن عامر عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك :" الله يرحمه كان مؤثرا فى حياة ناس كتير و استاذ كبير، خالص العزاء لزميلتي يسرا اللوزي فى وفاة والدها، اللهم ارحمه و اغفر له".

وفاة والد يسرا اللوزي

وجاء نبأ وفاة والد يسرا اللوزي على صفحة الفنان فتحي عبد الوهاب عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إذ كتب: وفاة والد الفنانة يسرا اللوزي .. ربنا يرحمه ويغفر له".

وكتب محمد العدل ناعيا الفنان: "محمود اللوزي والد يسرا اللوزي في ذمة الله كان ممثل جميل و كان حبيبي علي المستوي الشخصي الله يرحمة و البقية في حياتك يا يسرا".

عن الفنان محمود اللوزي

ولد الفنان محمود اللوزي في 9 سبتمبر عام 1958، عمل في مجال التمثيل لفترة، ثم سافر إلى أمريكا، وإلى جوار التمثيل عمل بمجال الإخراج المسرحي، وتدريس الإخراج في الجامعة الأمريكية بالقاهرة، من أهم أفلامه: "ميكروفون"، و"الكنز"، و"إذاعة حب"، وفي الدراما قدم مسلسلات: "الخروج"، و"خاص جدا".

أخر ظهور ليسرا اللوزي

هذا وتألقت يسرا اللوزي في آخر أعمالها بحكايتها الجديدة ضمن حكايات الموسم الثاني من مسلسل «إلا أنا» والتي أتت بعنوان «بالورقة والقلم.

ويشارك في بطولة حكاية «بالورقة والقلم» بجانب يسرا اللوزي كلا من عماد رشاد، نور محمود، علي الطيب، حسام الجندي، لاشينه لاشين، عبد لله أشرف، صلاح الدالي، ياسمين سمير، رشاد رشدي، ريهام الشنواني، ياسر الرفاعي، وهي من تأليف أمين جمال وإخراج محمد بكير.