/661399/بسبب-الفلوس-عاطل-يشعل-النيران-في-شخص-بدار-السلام

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الأثنين، في كشف غموض واقعة إصابة أحد الأشخاص بالقاهرة خلال مشاجرة بسبب خلافات مالية بـ دار السلام، وتحديد وضبط مرتكب الواقعة.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل سائق توك توك يشعل النيران في شخص بدار السلام

تفاصيل الواقعة

ترجع تفاصيل الواقعة عندما ورد بلاغ لقسم شرطة دار السلام، بمديرية أمن القاهرة بوجود مشاجرة بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص أتضح حدوث مشاجرة بين كلًا من طرف أول سائق توك توك مقيم بدائرة القسم، وطرف ثان أحد الأشخاص، مصاب بحروق بالجسم، بسبب خلافات مالية بينهما مما أدى إلى حدوث مشادة كلامية بينهما تطورت لمشاجرة، قام على إثرها الأول بسكب كمية من سائل البنزين على الثاني وإضرام النيران به باستخدام عود ثقاب نتج عن ذلك إصابته المنوه عنها، وبعد تقنين كافة الإجراءات القانونية اللازمة، أمكن القبض عليه وبحوزته زجاجة تحوى كمية من سائل البنزين، وبمواجة المتهم أمام رجال المباحث إعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.

وعلى الفور تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وفي سياق آخر اليوم تمكنت الأجهزة الأمنية، في إلقاء القبض على شخصين بالقاهرة، لقيامهما بتزوير وإصطناع الأختام والأوراق الرسمية وترويجها، وفي إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لضبط الجريمة بشتى صورها من خلال تكثيف التواجد الأمنى بدوائر أقسام ومراكز الشرطة على مستوى الجمهورية.

تفاصيل الواقعة

وعلى الفور تمكنت قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث تأمين الطرق والمنافذ بمديرية أمن القاهرة من إلقاء القبض على أحد الأشخاص حال إستقلاله سيارة ملكه، وبحوزته «عدد 5 خاتم شعار الجمهورية لجهات مختلفة، وشهادات منسوبة لإحدى الجهات، توكيلات خاصة، عقود بيع نهائية ودفاتر، وشهادات حيازة زراعية منسوبة لإحدى الإدارات الزراعية، جميعهم مزورينن مبلغ مالى».

إعتراف المتهمين

وبمواجهة المتهمين أمام رجال المباحث، إعتراف بحيازته للمضبوطات بقصد إستخدامها فى تزوير الأوراق والتوكيلات الرسمية ومحاضر توثيق الشهر العقارى وأقر بتحصله على الأختام المضبوطة من صاحب محل أختام كائن بدائرة قسم شرطة الموسكى بالقاهرة، تم تحديده وضبطهوتبين أنه «له معلومات جنائية»، وبحوزته «جهاز كمبيوتر بمشتملاته، 2 شهادة منسوب صدورها لإحدى الجامعات، هاتف محمول، مبلغ مالى».

وبمواجة المتهم الثاني أمام جهات التحقيق، بما جاء بأقوال المتهم الأول أيدها وأقر بقيامه بتزوير وإصطناع الأختام والأوراق المضبوطة بحوزة المتهم المشار إليه والمنسوب صدورها لجهات حكومية بإستخدام جهاز الكمبيوتر المضبوط بحوزته مقابل تحصله على مبالغ مالية.