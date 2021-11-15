لاعب سموحة ينضم إلي معسكر المنتخب الوطني.. تفاصيل

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انضم صباح اليوم إلى صفوف معسكر المنتخب الوطني محمد متولي "كناريا " لاعب سموحة ، وكان عبد الله السعيد قد غادر معسكر أمس معسكر الفريق بعد التأكد من عدم لحاقه بمباراة غد أمام الجابون في ختام مباريات المجموعة السادسة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

التي تأهل عنها المنتخب الوطني للدور الأخير لتصفيات كأس العالم، فيما يجري لأحمد فتوح اختبار اليوم لمعرفة مدى جاهزيته للمباراة.

وتفوق منتخب مصر أيضا بهدفين مقابل لاشئ في لقاء ودي آخر في 2004 وسجل الاهداف حسام حسن " هدفين ".

وفي المباراة الاخيرة إنتهت بنتيجة 1/ 1 خلال المباراة التي أقيمت بالجابون ضمن الجولة الثانية للتصفيات الإفريقة الحالية والمؤهلة للمونديال وسجل هدف منتخب مصر مصطفى محمد .

وسيلتقي منتخب مصر منافسه الجابون في ختام المجموعة الإفريقية السادسة لتصفيات كأس العالم فى الثالثة عصر الثلاثاء المقبل بإستاد برج العرب ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة لمباريات المجموعة بتصفيات كأس العالم.

المنتخبات التي تأهلت للدور النهائي

حسمت أربع منتخبات من القارة الأوروبية للتأهل للدور النهائي من تصفيات القارة السمراء المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022 قطر.

وجاء المنتخب الوطني أول المتأهلين وعلى رأسهم من المجموعة السادسة، بصدارة المجموعة برصيد 11 نقطة، وبفارق أربع نقاط على المنتخب الجابوني، صاحب المركز الثاني برصيد 7 نقاط.

المنتخبات المتأهلة للدور النهائي

وجاءت ثلاث منتخبات حسم تأهلها للدور النهائي من التصفيات بالجولة الخامسة، وهم منتخب السنغال من المجموعة الثامنة بفارق 8 نقاط عن الوصيف، ومنتخب مالي من المجموعة الخامسة بفارق 4 نقاط على الوصيف، ومنتخب المغرب من المجموعة التاسعة بفارق عشر نقاط مع الوصيف.

في حين تتبقى خمسة مراكز في الدور النهائي من تصفيات أفريقيا لبطولة كأس العالم 2022 قطر، ويأتي على رأسهم منتخب الجزائر من المجموعة الأولى.