«إخلاء المبنى من المرضى»..7سيارات إطفاء للسيطرة على حريق داخل مستشفي شبين الكوم

/661402/إخلاء-المبنى-من-المرضى7سيارات-إطفاء-للسيطرة-على-حريق داخل-مستشفي-شبين-الكوم

نجحت رجال الحماية المدنية، اليوم الأثنين، في السيطرة على حريق هائل اندلع داخل الجناح الأقتصادي بمستشفي شبين الكوم التعليمي.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل السيطرة على حريق هائل اندلع داخل الجناح الأقتصادي بمستشفي شبين الكوم التعليمي

تفاصيل الحريق

ترجع تفاصيل الحريق عندما تلقي اللواء سالم مهني الدميني، مدير أمن المنوفية، إشارة من مأمور مركز شبين الكوم، يفيد باندلاع حريق هائل بالدور الخامس «الجناح الاقتصادي»، بالمستشفى التعليمي بمدينة شبين الكوم، وإخلاء المبنى من المرضى.

7 سيارات الإسعاف

وعلى الفور تم الدفع بـسيارات حماية مدنية للسيطرة علي الحريق قبل انتقاله للأدوار الباقية وحفاظًا علي صحة المرضي، وتم الدفع بعدد 7 سيارات الإسعاف تحسبًا لوجود إصابات ناتجة عن الحريق، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة.

وفي سياق آخر اليوم نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، في كشف غموض واقعة إصابة أحد الأشخاص بالقاهرة خلال مشاجرة بسبب خلافات مالية بـ دار السلام، وتحديد وضبط مرتكب الواقعة.

تفاصيل الواقعة

ترجع تفاصيل الواقعة عندما ورد بلاغ لقسم شرطة دار السلام، بمديرية أمن القاهرة بوجود مشاجرة بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص أتضح حدوث مشاجرة بين كلًا من طرف أول سائق توك توك مقيم بدائرة القسم، وطرف ثان أحد الأشخاص، مصاب بحروق بالجسم، بسبب خلافات مالية بينهما مما أدى إلى حدوث مشادة كلامية بينهما تطورت لمشاجرة، قام على إثرها الأول بسكب كمية من سائل البنزين على الثاني وإضرام النيران به باستخدام عود ثقاب نتج عن ذلك إصابته المنوه عنها، وبعد تقنين كافة الإجراءات القانونية اللازمة، أمكن القبض عليه وبحوزته زجاجة تحوى كمية من سائل البنزين، وبمواجة المتهم أمام رجال المباحث إعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.

وعلى الفور تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة