/661403/جهود-مشتركة-لتحويل-مصر-مركز-إقليمي-للطاقة

قال وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا، أن الوزارة تبذل جهوداً مكثفة مع شركة إيني الإيطالية، للإسراع بإعادة تشغيل مصنع إسالة الغاز بدمياط واستئناف نشاط التصدير منه فيما يعد خطوة هامة فى مشروع تحويل مصر لمركز إقليمى للطاقة.

دوت الخليج

جهود مشتركة لتحويل مصر مركز إقليمي للطاقة

هذا وكان وزير البترول، طارق الملا، قد عقد على هامش مشاركته فى فعاليات مؤتمر ومعرض أبوظبى الدولى للبترول "أديبك 2021" بالإمارات، أجرى المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية جلسة مباحثات مع كلاوديو ديسكالزى رئيس شركة إينى الإيطالية والوفد المرافق.

وخلال اللقاء، أكد الملا على أهمية الشراكة الاستراتيجية بين قطاع البترول وشركة إينى والتى أسفرت عن تحقيق العديد من النجاحات خلال السنوات الماضية.

وزير البترول: مصر ملتزمة بكافة الاتفاقيات والمبادرات الدولية

وأضاف الوزير أن التوجه العالمى للتحول للطاقات النظيفة وخفض الانبعاثات يشكل أهمية قصوى فى كافة المشروعات التى تنفذها الدولة المصرية حالياً فى ضوء التزام مصر الكامل بكافة الاتفاقيات والمبادرات الدولية التى تسعى للحفاظ على البيئة ومواجهة ظاهرة تغير المناخ.

مشيراً إلى أهمية التعاون مع شركة إينى لاتخاذ إجراءات تنفيذية لإعداد مبادرات ومشروعات مشتركة فى مجال تنفيذ مشروعات تجميع وتخزين واستخدام الكربون CCUS وخفض انبعاثات الميثان وذلك ليتم الإعلان عنها وإطلاقها خلال النسخة القادمة من مؤتمر الأطراف للتغيرات المناخية COP 27 والذى ستستضيفه مصر العام القادم بمدينة شرم الشيخ.