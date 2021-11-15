توثيق- خدمات تتيحها وزارة العدل عبر منصة مصر الرقمية

جدة - نرمين السيد - تواصل وزارة العدل تقديم خدمات التوثيق للمواطنين، عبر منصة مصر الرقمية وتطبيق أرغب فى عمل توكيل بواسطة الهواتف، تيسيرًا عليهم فى إطار سياسة التحول الرقمى وميكنة الخدامات المقدمة للمواطنين.





وأطلقت وزارة العدل مؤخرًا الخدمة، فى 3 محافظات جديدة، تشمل شمال سيناء، جنوب سيناء، السويس، والتى تشمل:

- خدمة الاستعلام عن كثافات الفروع: تتيح منصة مصر الرقمية، خدمة الاستعلام عن كثافات فروع التوثيق، وتظهر البيانات بشكل تفصيلى عن حالة المكتب.. إذ تشمل البيانات اسم المكتب وعنوانه، وعدد المنتظرين، وكثافة المكتب(متاح - متوسط الازدحام - مزدحم) وميعاد المكتب من وإلى، كما تتيح المنصة معرفة حالة المكتب مغلق مفتوح، ونوع الخدمات مميزة ام عادية.

- خدمة الاستعلام عن المعاملات المميكنة: تتيح منصة مصر الرقمية، خدمة الاستعلام عن معاملاتى المميكنة والتى قام بها المواطن داخل مكتب التوثيق، فيمكن للمواطنين اختيار السنة المراد الاستعلام عنها، ويتم عرض بيانات المحرارات التى قام بعملها خلال تلك السنة داخل فروع التوثيق المميكنة.

كانت الوزارة أطلقت خدمات التوثيق عبر منصة مصر الرقمية وتطبيق أرغب فى عمل توكيل عبر الهواتف المحمولة فى 23 محافظة بإجمالى 14 خدمة منها توكيل عام، توكيل عام فى الأمور الزوجية، توكيل قضايا، معاملاتى، الإقرارات.