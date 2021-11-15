توجيهات مهمة لمحافظ الفيوم حول أراضى أملاك الدولة

جدة - نرمين السيد - عقد الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، اجتماعا مع رؤساء المدن ومسؤولى أملاك الدولة وحماية الأراضى بالمراكز، لمتابعة أعمال إزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة ضمن الموجة الثامنة عشر لإزالة التعديات، وذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمهندس أيمن عزت سكرتير عام المحافظة المساعد.





شهد الاجتماع، المهندس أيمن نضر وكيل وزارة الموارد المائية والرى، والدكتور ربيع مصطفى وكيل وزارة الزراعة، والدكتور أحمد ثابت مدير إدارة أملاك الدولة، والمهندسة أمل حسين مدير وحدة البنية المعلوماتية بالمحافظة.

قال الدكتور محمد التونى معاون محافظ الفيوم، المتحدث الرسمى للمحافظة، أن المحافظ استمع خلال الاجتماع لخطة إزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة باختلاف جهات ولايتها، وجهود كل مركز فى حملات الإزالة، ووجه المحافظ، وكيل وزارة الرى، بالتنسيق مع رئيس مركز يوسف الصديق، لسرعة تنفيذ حملة مكبرة لإزالة جميع حالات التعدى على حرم الرى بالمركز.

كما شدد محافظ الفيوم، على رؤساء المدن، بتكثيف أعمال إزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة، مع وضع أولوية للتعديات على حرم الرى، موجها بتحرير عقود حق انتفاع للمنتفعين بأراضى أملاك الدولة التى يمكن استغلالها فيما بعد لإقامة مشروعات خدمية وقومية، وعدم بيع هذه الأراضى أو التفريط فيها، مؤكدا أن أراضى أملاك الدولة ملك للدولة فقط، والحفاظ عليها واجب وطنى للحفاظ على حقوق الأجيال القادمة.

كما كلف المحافظ، سكرتير عام المحافظة المساعد، بالتنسيق بين جهات الولاية المعنية بحملات إزالة التعديات ضمن الموجة الـ18، وإبلاغهم بمواعيد حملات الإزالة، لإرسال مندوبين عن كل جهة للمشاركة بالحملات، مشيرا إلى ضرورة أن يكون لدى كل مركز من المراكز حصر شامل بجميع حالات التعدى، وجهات الولاية على الأرض المتعدى عليها، لسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال إصدار قرارات الإزالة، وإدراجها بحملات إزالة التعديات.

ولفت المتحدث الرسمى لمحافظة الفيوم، إلى توجيهات المحافظ، لنائب رئيس مدينة الفيوم، خلال الاجتماع، بتكثيف حملات النظافة بمختلف الشوارع والأحياء، للحفاظ على المظهر الجمالى والحضارى للمدينة.

فيما استعرض سكرتير عام المحافظة المساعد، الكتاب الدورى للمحافظين من وزارة التنمية المحلية، فيما يتعلق بالباعة الجائلين وإصدار تصاريح مؤقتة لهم، وسداد الغرامات الفورية عن المخالفات، وكذلك متابعة جهود إزالة الحواجز الخرسانية والحديدية من الشوارع، وإنشاء أسوار حول الأراضى الفضاء غير المستغلة، منعا لاستخدامها فى تجميع القمامة والمخلفات، حفاظا على الصحة العامة للمواطنين.