عاجل.. انطلاق مؤتمر تدشين النسخة الرابعة لمنتدى شباب العالم

جدة - نرمين السيد - وأوضحت بدر، خلال مؤتمر الأكاديمية الوطنية للتدريب لتدشين النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم، "قبل الحديث عن تفاصيل النسخة الرابعة من المنتدى، أود أن أحدثكم عن فرحة وفخر شديد بعد توقف دام سنة بسبب تداعيات فيروس كورونا".

واستدعت سارة بدر ذكريات السابقة المتنديات الماضية وما حققه من نجاحات قوية، مشيرة إلى أن هذا ما دعا لنسخة رابعة بعد كل هذه النجاحات.