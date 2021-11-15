عاجل.. منتدى شباب العالم يفتح باب التسجيل

جدة - نرمين السيد - وأعلنت سارة بدر، خلال مؤتمر الأكاديمية الوطنية للتدريب لتدشين النسخة الرابعة لمنتدى شباب العالم اليوم الإثنين، فتح باب التسجيل بالموقع اليوم، للتقدم للمشاركة فى المنتدى.

وتابعت أنه سيتم الحديث عن جائحة كورنا من خلال الجلسات، وكما من المقرر عقد جلسات فى مجال الطاقة ودور المؤسسات الدولية فى مواجهة كورنا والتحول الرقمى لعالم ما بعد الجائحة.

وقالت إن المنتدى يشهد مشاركة مسرح شباب العالم وتقديم قصص نجاحات ملهمة للشباب ولظروف الجائحة سيتم تخفيض الإعداد بسبب جائحة كورنا.

وأكدت سارة بدر، وجود خطة محكمة مع أجهزة الدولة للإجراءات الاحترازية وحصول جميع المشاركين على لقاح كورونا ومتابعة الإجراءات الوقائية طيلة فترة المنتدى وفحص يومى لجميع المشاركين والضيوف وكاميرات حرارية وتطبيق قواعد الإجراءات.