محافظ أسيوط: تشكيل لجان للتأكد من تطهير مخرات السيول

وأكد محافظ أسيوط فى بيان اليوم الإثنين، ضرورة التنسيق والتعاون بين الوحدات المحلية والقروية ومديرية الرى والإدارات التابعة لها لاتخاذ الاجراءات الاحترازية اللازمة حيال ذلك.
وعلى صعيد متصل، تابع نائب المحافظ المهندس عمرو عبدالعال عددا من مخرات السيول من بينها مخرات السيول قرية درنكة التابعة لمركز أسيوط ومركز أبوتيج والقرى التابعة لها للوقوف على الحالة الفنية للمخرات وسدود الإعاقة ومراجعة خطة تصريف المياه الزائدة ومسارها وخلف السدود تحسبا لأى طارئ.
وأكد ضرورة التطهير الدائم للترع والمصارف وإزالة العوائق أمام الحجوزات والسحارات والتأكد من سلامة الجسور والطرق على المجارى المائية وجاهزية مصارف التخفيف وقدرة البوابات للفتح والقفل لتصريف المياه الزائدة والتأكد على جاهزيتها بمواجهة الأزمات حفاظا على الأرواح والممتلكات، مشيرا إلى تشكيل لجان تقوم بالمرور على كل مخرات السيول والوقوف على الحالة الفنية للمخرات وسدود الإعاقة.
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