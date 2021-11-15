محافظ أسيوط: تشكيل لجان للتأكد من تطهير مخرات السيول

جدة - نرمين السيد - وجه محافظ أسيوط عصام سعد قيادات المحافظة ورؤساء المراكز والقرى بالمرور الدورى والمستمر على مخرات السيول وسدود الإعاقة ومراجعتها وإزالة أى عقبات أو تعديات والتأكيد على عمليات التطهير تنفيذا لتوجيهات رئاسة مجلس الوزراء، استعدادا لفصل الشتاء وزيادة احتمالية سقوط أمطار وسيول.





وأكد محافظ أسيوط فى بيان اليوم الإثنين، ضرورة التنسيق والتعاون بين الوحدات المحلية والقروية ومديرية الرى والإدارات التابعة لها لاتخاذ الاجراءات الاحترازية اللازمة حيال ذلك.

وعلى صعيد متصل، تابع نائب المحافظ المهندس عمرو عبدالعال عددا من مخرات السيول من بينها مخرات السيول قرية درنكة التابعة لمركز أسيوط ومركز أبوتيج والقرى التابعة لها للوقوف على الحالة الفنية للمخرات وسدود الإعاقة ومراجعة خطة تصريف المياه الزائدة ومسارها وخلف السدود تحسبا لأى طارئ.

وأكد ضرورة التطهير الدائم للترع والمصارف وإزالة العوائق أمام الحجوزات والسحارات والتأكد من سلامة الجسور والطرق على المجارى المائية وجاهزية مصارف التخفيف وقدرة البوابات للفتح والقفل لتصريف المياه الزائدة والتأكد على جاهزيتها بمواجهة الأزمات حفاظا على الأرواح والممتلكات، مشيرا إلى تشكيل لجان تقوم بالمرور على كل مخرات السيول والوقوف على الحالة الفنية للمخرات وسدود الإعاقة.