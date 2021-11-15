تحرك عاجل من التضامن بخصوص المتضررين من أمطار أسوان

جدة - نرمين السيد - وجهت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، اليوم الإثنين، فرق الإغاثة بمحافظة أسوان، بتقديم إعانات عاجلة للمواطنين المتضررين جراء الطقس السىء الذى تعرضت له البلاد مساء الجمعة.





وشددت الوزيرة على تقديم المهمات الإغاثية من أدوات إسعاف أولية، وخيام وبطاطين ومراتب ومواد غذائية للأهالى، وذلك بالتعاون مع الجمعيات الأهلية الشريكة مثل "الأورمان ومصر الخير والجمعية الشرعية وصناع الحياة وبنك الطعام" وغيرها من الجمعيات.

كما وجهت القباج مديرية التضامن الاجتماعى بمحافظة أسوان، بحصر البيوت المضارة جراء الأحوال الجوية، لبحث ودراسة تقديم التدخلات المناسبة لها.

وقد أكد أحمد عبد المتجلى مدير مديرية التضامن الاجتماعى بمحافظة أسوان أنه تم حصر ما يقرب من 150 منزلا متضررًا حتى الآن بسبب سواء الأحوال الجوية التى تعرضت لها المحافظة، وذلك ما بين منازل مهدمة تمامًا وأخرى سقطت حوائطها أو أسقفها، مشددًا على أنه جار حصر المضارين من سوء الأحوال الجوية،والعمل على تقديم الإعانات العاجلة لهم وذلك بالتعاون مع الجمعيات الأهلية تنفيذًا لتوجيهات وزيرة التضامن الاجتماعى.

وفى استجابة فورية وسريعة لتعليمات وزيرة التضامن الاجتماعى ونائب رئيس جمعية الهلال الأحمر المصرى، قامت جمعية الهلال الأحمر المصرى برفع درجات الاستجابة لموجة التغيرات المناخية التى ضربت محافظة أسوان، وذلك من خلال توفير أصناف ومواد إغاثية عاجلة لمحافظة اسوان بعد ساعات من موجة الأمطار التى وقعت فى جنوب الصعيد فجر الجمعة بالإضافة إلى الدعم الأسرى والنفسى الذى تم تقديمه فور حدوث الأزمة، علماً بأن متطوعى الهلال الأحمر المصرى يعملون على دراسة وتقييم تطور الوضع بشكل مستمر لتحديد أية مستجدات واستدعاء التدخل الفورى.

وقد وجه الدكتور رامى الناظر، المدير التنفيذى للهلال الأحمر المصرى بالدعم من المقر المركزى بفرق إغاثية وأدوات إغاثية إضافية لمدينه أسوان. وأفاد الناظر أن غرفة العمليات المركزية بالهلال الأحمر المصرى تعمل على رأس الساعة على رصد مخاطر الطقس والتواصل مع فروع الهلال الأحمر فى مختلف المحافظات تجهيز فرق الطوارئ والإغاثة فى تلك الفروع تفعيل خطة الدعم والإزاحة لمحافظات الجنوب، و قد تم التدخل فى المناطق التى تضررت من جراء الأمطار وهى منطقة الكوبانية بنجع بسطاوى ونجع الحجر، ومنطقة الشلال.

وكانت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى قد وجهت برفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة أى توقعات لسوء الطقس أو احتمالية هطول أمطار وسيول مع اقتراب فصل الشتاء، مع أهمية اتخاذ الإجراءات والتدابير الاحترازية اللازمة، بالإضافة إلى قيام الوزارة بضخ موارد مالية بالحسابات الفرعية للإغاثة بمديريات التضامن بكافة محافظات الجمهورية، وذلك لصرف المساعدات اللازمة إذا لزم الأمر.

وتتمثل مهام لجان الإغاثة بمديريات التضامن المنتشرة بالمحافظات فى الإبلاغ عن الحوادث فور وقوعها وحصر الخسائر فى الأرواح والممتلكات غير المؤمن عليها، وتقديم أماكن إقامة بديلة مؤمَّنة مع توفير مهمات الإقامة، وتقديم الدعم السريع للأطفال والنساء، والتواصل مع الجمعيات الأهلية الشريكة فى عمليات الإغاثة لتجميع الجهود تحت مظلة واحدة، وعمل أبحاث ميدانية، هذا بالإضافة إلى صرف مساعدات عاجلة للأسر ومصروفات يومية لحين جمع الأوراق الثبوتية ومحاضر الشرطة والانتهاء من عمليات الحصر لتقدير حجم التعويضات وصرفها للأسر المضارة.