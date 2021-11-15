إنفوجراف.. إزالة تعديات جديدة على نهر النيل

جدة - نرمين السيد - والإنفوجراف التالى يوضح أهم وأبرز التعديات التى تم إزالتها من على نهر النيل والترع والمصارف خلال الفترة الماضية حتى 13 نوفمبر 2021.

وقال الدكتور محمد عبدالعاطى، وزير الموارد المائية والرى، إن الهدف من أعمال إزالة التعديات على المجارى المائية هو تحسين عملية إدارة الموارد المائية، وتوصيل المياه بكفاءة لجميع المنتفعين، مشيرًا إلى أنه تم حتى تاريخه إزالة حوالى 16352 حالة تعد على نهر النيل والترع والمصارف والمحطات فى إطار الحملات الموسعة للإزالات.

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