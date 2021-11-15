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جدة - نرمين السيد - وأعلن المنتدى فى بيان رسمى اليوم الاثنين، فتح باب التسجيل للنسخة الرابعة من المنتدى، المقامة فى شرم الشيخ خلال الفترة من 10 إلى 13 يناير 2022 تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية.
كما أعلنت إدارة المنتدى، فتح باب التسجيل للراغبين فى المشاركة بالمنتدى وحضور الفعاليات من مصر وكل دول العالم.
وأكدت إدارة المنتدى أن التسجيل مفتوح من اليوم ولمدة شهر كامل.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفى بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل- منتدى شباب العالم يصدر بيانا عن تدشين النسخة الرابعة يناير المقبل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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