وقالت رشا راغب، خلال مؤتمر الأكاديمية الوطنية للتدريب لتدشين النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم، "اليوم هو يوم مميز، فالشباب هو الرقم الصحيح فى معدلات الإدارة والتغيير، ولعل لقاءنا اليوم هو دليل دامغ على ادارة الشباب المصرى فى التحدى، فقد بدأ هنا الصرح العملاق المنتدى الوطنى للشباب ليتحول لعلامة فارقة وطفرة فى مجال التدريب والتأهيل، من خلال العلاقة الممتدة بين الهيئة الوطنية للتدريب وشراكة مع العديد من الموسسات".
وأوضحت: "هنا بدأ منذ سنوات الحلم بإنشاء الأكاديمية الوطنية للتدريب منذ 4 سنوات ليصبح الحليم حقيقة، وتصبح الأكاديمية مشروع مصر القومى كأداة تقديم الحلول المبتكرة لتنمية فعالة لرأس المال البشرى".
وتابعت: "تتشرف الأكاديمية برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسى لمجلس أمناءها، وهو ما يؤكد جدية الاستثمار فى رأس المال البشرى لتكون مرجعًا وحاضنة فكرية للإبداع، وأن تكون مؤسسة يعرف عنها أفضل الممارسات والمعايير الأخلاقية، ونجحت فى تدريس لـ28 و370 ألف متدرب، ونشهد على نجاح خريجها".
وأفادت بأن المنتدى أثبت منذ إطلاقه فى 2017 بأن جميع الاختلافات تتهاوى أمام الإنسانية، وأثبت لنا تحدى كورونا أننا لن ننجو إلا بتماسكنا".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل- رشا راغب: منتدى شباب العالم من 10 إلى 13 يناير 2022 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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