عاجل- رشا راغب: منتدى شباب العالم من 10 إلى 13 يناير 2022

جدة - نرمين السيد - أعلنت الدكتورة رشا راغب، المدير التنفيذى للأكاديمية الوطنية للتدريب، عودة منتدى شباب العالم فى نسخته الرابعة بعد فترة من الإغلاق العالمى، وتنطلق تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى من 10 إلى 13 يناير فى شرم الشيخ.





وقالت رشا راغب، خلال مؤتمر الأكاديمية الوطنية للتدريب لتدشين النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم، "اليوم هو يوم مميز، فالشباب هو الرقم الصحيح فى معدلات الإدارة والتغيير، ولعل لقاءنا اليوم هو دليل دامغ على ادارة الشباب المصرى فى التحدى، فقد بدأ هنا الصرح العملاق المنتدى الوطنى للشباب ليتحول لعلامة فارقة وطفرة فى مجال التدريب والتأهيل، من خلال العلاقة الممتدة بين الهيئة الوطنية للتدريب وشراكة مع العديد من الموسسات".

وأوضحت: "هنا بدأ منذ سنوات الحلم بإنشاء الأكاديمية الوطنية للتدريب منذ 4 سنوات ليصبح الحليم حقيقة، وتصبح الأكاديمية مشروع مصر القومى كأداة تقديم الحلول المبتكرة لتنمية فعالة لرأس المال البشرى".

وتابعت: "تتشرف الأكاديمية برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسى لمجلس أمناءها، وهو ما يؤكد جدية الاستثمار فى رأس المال البشرى لتكون مرجعًا وحاضنة فكرية للإبداع، وأن تكون مؤسسة يعرف عنها أفضل الممارسات والمعايير الأخلاقية، ونجحت فى تدريس لـ28 و370 ألف متدرب، ونشهد على نجاح خريجها".

وأفادت بأن المنتدى أثبت منذ إطلاقه فى 2017 بأن جميع الاختلافات تتهاوى أمام الإنسانية، وأثبت لنا تحدى كورونا أننا لن ننجو إلا بتماسكنا".