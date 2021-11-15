وجه وزير القوى العاملة محمد سعفان مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوى العاملة بالقنصلية المصرية بميلانو ببحث طلب المواطنة "هـ.س.م" من مركز شبين الكوم محافظة المنوفية، بشأن انقطاع المعاش الشهري المستحق لها عن زوجها المتوفي السابق عمله بدولة إيطاليا دون معرفة السبب، وذلك فى إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية فى الخارج ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها تباعا .وقال المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى لوزارة القوى العاملة هيثم سعد الدين : إن الوزير تلقى تقريرا من المستشار العمالى بميلانو الدكتور محمود حمزاوي رئيس مكتب التمثيل العمالي بإيطاليا ، أشار فيه إلى أنه بالتواصل وعلى الفور تواصل المكتب مع هيئة التأمينات الاجتماعية الإيطالية (INPS)، وكذلك مع البنك المختص بتحويل معاشات المصريين السابق عملهم بدولة إيطاليا (CITY BANK) بالمملكة المتحدة، للوقوف على أسباب انقطاع هذا المعاش والعمل على حلها، وبالفعل تم استئناف صرف المعاش، واستلمت المواطنة معاشها الشهري وقدره ٥٢٣ يورو، بما يعادل نحو ٩٥٠٠ جنيه شهريا.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر القوي العاملة : إعادة معاش أسرة مصري متوفي توقف صرفه بإيطاليا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.