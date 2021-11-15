القوى العاملة: تعيين 2014 شاباً.. منهم 23 من ذوى الهمم...

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة قيام مديرية القوي العاملة بالبحيرة بتعيين 2014 شاباً من مختلف المؤهلات من بينهم 23 من ذوي الهمم والعزيمة بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري بالمحافظة ، من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، وتسجيل 4570 من راغبي العمل ، فضلاً عن إستخراج 1687 شهادة قياس مستوى المهارة ورخصة مزاولة المهنة .

وقال الوزير : إن المديرية قامت بصرف منحاً للرعاية الاجتماعية لتلك الفئة بواقع 6 منحة مولود جديد بإجمالي 12 ألف جنيه ، و11 منح زواج بمبلغ 33 ألف جنيه ، و منحة وفاة أحد الأقارب بمبلغ 2000 جنيه ، ومنحة وفاة أحد العمال بمبلغ 10 آلاف جنيه ، ليصل إجمالي ما تم صرفه على الرعاية الاجتماعية 57 ألف جنيه لـ 19 عاملا ً من المسجلين بالمديرية.

وأضاف عثمان عبد الرسول مدير المديرية - في تقريره للوزير عن ما تم إنجازه خلال أكتوبر الماضي - أن المديرية قامت في مجال التفتيش العمالي بالتفتيش على 498 منشأة دوري وحملات ، وأسفر عن تحرير 26 محضراً للمنشآت المخالفة ، وعقد 4 ندوات توعية عمالية ، وعمل 2 زيارة خدمات عمالية .

أما في مجال السلامة والصحة المهنية فقامت المديرية بالتفتيش على 71 منشأة دوري وحملات ، وأسفر عن تحرير 9 محاضر لمنشآت مخالفة ، وإعطاء مهلة قانونية لـ 55 منشأة أخرى ، والتفتيش على 280 منشأة لمتابعة الإجراءات الاحترازية، ونشر الوعى الكامل للعمال من أجل مواجهة فيروس كورونا المستجد .

وأوضح مدير المديرية أنه في مجال علاقات العمل تلقت المديرية 122 شكوى عمالية ، تم تسوية 3 منها ودياً ، و إحالة 37 شكوى للمحكمة العمالية ، و 82 شكوى مازالت تحت البحث والدراسة .

وفى مجال التدريب المهني ، قامت المديرية بعمل 6 دورات تدريبية بمركز التدريب المهني بحوش عيسى على تكنولوجيا المعلومات بمعمل اللغات ، ومهنة التفصيل والحياكة ، وصيانة الدش والمحمول ، والتطريز الآلي والمشغولات اليدوية ، والملابس الجاهزة ، و التبريد والتكييف لـ 81 متدرب ومتدربة .