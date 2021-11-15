التعليم العالى: الإعلان عن منح برنامج ريشارد بلاشكا للعام الأكاديمي 2022/2023

تلقى د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا مقدمًا من د.أشرف العزازي رئيس قطاع الشون الثقافية والبعثات، حول إعلان هيئة التبادل العلمى النمساوية عن المنح المقدمة من برنامج Richard Plaschka لدراسات ما بعد الدكتوراه.

وأشار التقرير إلى أن البرنامج مخصص للباحثين من ذوى الكفاءة العالية فى مجال التاريخ وعلم الآثار والمهتمين بالدرجة الأولى بالمواضيع المرتبطة بالنمسا، كما يستطيع الحاصلون على زمالة Richard Plaschka بالعمل كباحثين زائرين بأقسام الجامعات والمعاهد بالنمسا، وإجراء دراساتهم المتخصصة فى المكتبات والأرشيف أو المعاهد البحثية.

وأفاد التقرير أن الفئة المستهدفة للمنح هي طلاب الدكتوراه، والحاصلين على درجة الدكتوراه، وطلاب ما بعد الدكتوراه أو الباحثين فى مجال التاريخ وعلم الآثار، وتتراوح مدة البرنامج بين 4 إلى 18 شهرًا.

وأوضح التقرير أنه يشترط فى المتقدمين ضرورة توافر مهارات لغوية كإجادة اللغة الإنجليزية.

وأضاف التقرير أن المنح تشمل: مبلغ شهرى وبدل انتقالات، وتوفير السكن، والتأمين الصحى، ولا تتحمل

الإدارة المركزية للبعثات أية نفقات عن هذه المنح.

وللتعرف على المزيد من التفاصيل والشروط والمستندات المطلوبة، ومواعيد تلقى طلبات التقدم الخاصة بكل تخصص يمكن الدخول على الموقع الإلكتروني التالى:

https://oead.at/.../grants-and.../richard-plaschka-grant

https://typo3.oead.at/.../IN_ScholarshipConditions.pdf

https://grants.at/en

جدير بالذكر أن برنامج زمالة Richard Plaschka مقدم من هيئة التبادل العلمي النمساوي (OeAD)، وهي الوكالة النمساوية للتنقل والتعاون الدولي في مجال التعليم والعلوم والبحوث، كما تشرف هيئة OeAD على التبادل العلمي الدولي والطلاب والعلماء، وتنفذ مشاريع تعليمية دولية.