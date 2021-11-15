تلقى د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا مقدمًا من د.أشرف العزازي رئيس قطاع الشون الثقافية والبعثات، حول إعلان هيئة التبادل العلمى النمساوية عن المنح المقدمة من برنامج Richard Plaschka لدراسات ما بعد الدكتوراه.
وأشار التقرير إلى أن البرنامج مخصص للباحثين من ذوى الكفاءة العالية فى مجال التاريخ وعلم الآثار والمهتمين بالدرجة الأولى بالمواضيع المرتبطة بالنمسا، كما يستطيع الحاصلون على زمالة Richard Plaschka بالعمل كباحثين زائرين بأقسام الجامعات والمعاهد بالنمسا، وإجراء دراساتهم المتخصصة فى المكتبات والأرشيف أو المعاهد البحثية.
وأفاد التقرير أن الفئة المستهدفة للمنح هي طلاب الدكتوراه، والحاصلين على درجة الدكتوراه، وطلاب ما بعد الدكتوراه أو الباحثين فى مجال التاريخ وعلم الآثار، وتتراوح مدة البرنامج بين 4 إلى 18 شهرًا.
وأوضح التقرير أنه يشترط فى المتقدمين ضرورة توافر مهارات لغوية كإجادة اللغة الإنجليزية.
وأضاف التقرير أن المنح تشمل: مبلغ شهرى وبدل انتقالات، وتوفير السكن، والتأمين الصحى، ولا تتحمل
الإدارة المركزية للبعثات أية نفقات عن هذه المنح.
وللتعرف على المزيد من التفاصيل والشروط والمستندات المطلوبة، ومواعيد تلقى طلبات التقدم الخاصة بكل تخصص يمكن الدخول على الموقع الإلكتروني التالى:
https://oead.at/.../grants-and.../richard-plaschka-grant
https://typo3.oead.at/.../IN_ScholarshipConditions.pdf
جدير بالذكر أن برنامج زمالة Richard Plaschka مقدم من هيئة التبادل العلمي النمساوي (OeAD)، وهي الوكالة النمساوية للتنقل والتعاون الدولي في مجال التعليم والعلوم والبحوث، كما تشرف هيئة OeAD على التبادل العلمي الدولي والطلاب والعلماء، وتنفذ مشاريع تعليمية دولية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر التعليم العالى: الإعلان عن منح برنامج ريشارد بلاشكا للعام الأكاديمي 2022/2023 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.