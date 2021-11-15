”وزير الدولة للإنتاج الحربي” يزور ”Calidus” الإماراتية لبحث سبل التعاون

على هامش زيارته للإمارات العربية المتحدة للمشاركة في معــرض "دبـي للطيران 2021"، قام المهندس/ محمد أحمد مرسي وزيــر الدولــة للإنتــاج الحربــي بزيارة مقر شركة "Calidus" الإماراتية بأبو ظبي لبحث سبل التعاون بين الجانبين.

أوضح وزير الدولة للإنتاج الحربي أنه تم خلال الزيارة التأكيد على عمق علاقات التعاون والتكامل بين مصر والإمارات في كافة المجالات، واستعرض الوزير "مرسي" الإمكانيات التصنيعية والتكنولوجية والفنية لوزارة الإنتاج الحربي والجهات التابعة، وتم بحث سبل التعاون الثنائي بين الجانبين من منطلق الإيمان بأهمية تعزيز الشراكة الاستراتيجية في مختلف المجالات والتي تعود بالمنفعة المشتركة على كلا الطرفين، وتم الإطلاع على منتجات الشركة الإماراتية من المعدات الدفاعية ذات المستوى العالي في التصميم والتصنيع حيث أشاد الوزير "مرسي" بما شاهده من تطور في تصميم وتصنيع الآليات العسكرية المتنوعة والحرفية العالية في تنفيذ مراحل الإنتاج المختلفة.

كما أكد الوزير "مرسي" على تطلعه لمشاركة الشركات الإماراتية بمعرض مصر الدولي للدفاع والأمن "EDEX 2021" المزمع إقامته في الفترة من 29 نوفمبر إلى 2 ديسمبر 2021 تحت رعاية السيد الرئيس/ عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة.

بدوره أوضح السيد/ فارس محمد المزروعي الرئيس التنفيذي لشركة "Calidus" الإماراتية أن الشركة تأسست عام 2015 مضيفاً أنها متخصصة في مجال تطوير وتصنيع التقنيات الدفاعية، مؤكداً على اهتمام مختلف الشركات الإماراتية بالمشاركة في معرض "EDEX 2021" باعتباره حدثاً عالمياً يستقطب كبرى الشركات العالمية المصنعة للأنظمة الدفاعية العسكرية ويمثل فرصةً وتجمعاً دولياً لتبادل الرؤى والخبرات في مجالات الدفاع والتسليح (الجوية - البرية- البحرية)، لافتاً إلى أن "Calidus" شاركت في النسخة الأولى من معرض "EDEX" عام 2018، مثنياً على الخبرات الفنية والإمكانيات التصنيعية والتكنولوجية المتميزة لشركات الإنتاج الحربي ودورها في دعم خطة الدولة المصرية في التنمية والتطوير.

جدير بالذكر أن معــرض "دبـي للطيران 2021" يقام بدولة الإمــارات العربيــة المتحــدة خلال الفترة من 14 إلى 18 نوفمبر الجاري بمطار آل مكتوم الدولي في إمارة دبي، ويعد المعرض منصة عالمية تجمع القادة الدوليين بقطاعات الطيران والفضاء والدفاع.