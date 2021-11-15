الصحة: لا إصابات في حادث نشوب حريق محدود بمستشفى شبين الكوم التعليمي

أكدت وزارة الصحة والسكان عدم وقوع أي إصابات إثر الحريق المحدود الذي نشب اليوم بمستشفى شبين الكوم التعليمي في محافظة المنوفية.

وأشار الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان أن الحريق نشب في غرفة مغلقة بالطابق الرابع بالمستشفى، بعيداً عن غرف المرضى، وتم السيطرة عليه من قبل رجال الحماية المدنية خلال دقائق معدودة.

وأكد "عبد الغفار" أن الحريق لم يؤثر على سير العمل بالمستشفى، لافتاً إلى استمرار تلقي المرضى للخدمات الطبية اللازمة لهم.

وتمكنت قوات الحماية المدنية والإطفاء من السيطرة علي حريق بمستشفي شبين الكوم التعليمي والمعروفة بمستشفي القصر في محافظة المنوفية.

حيث تم الدفع ب 5 سيارات إطفاء وتم السيطرة علي الحريق وتبين أن الحريق نشب في الطابق الرابع في الجناح الاقتصادى بالمستشفي.