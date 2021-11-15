منتدى شباب العالم يعلن انطلاق نسخته الرابعة في 10 يناير بمدينة شرم...

أعلنت إدارة منتدى شباب العالم انطلاق المنتدى في نسخته الرابعة بمدينة شرم الشيخ، خلال الفترة من 10 إلى 13 يناير المقبل وذلك تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى. كما أعلنت الإدارة عن فتح باب التسجيل للشباب الراغبين في حضور فعاليات المنتدى من مصر وكافة دول العالم على أن يستمر باب التسجيل مفتوحا لمدة شهر كامل بداية من اليوم 15 نوفمبر. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفى عقد اليوم الإثنين.

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