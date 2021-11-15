سعفان يبحث مع نظيره السعودي الربط الإلكتروني لتقنين أوضاع سفر العمالة والقضاء...

التقى محمد سعفان وزير القوى العاملة ، بديوان عام الوزارة، أحمد بن سليمان الراجحي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية ، لمناقشة عددا من الملفات المهمة في مقدمتها الربط الإلكتروني بين الوزارتين لتقنين أوضاع سفر العمالة، بحيث لا يتم سفرها إلا عن طريق هذه المنظومة للقضاء علي عقود العمل الوهمية.

حضر اللقاء السفير أسامة نقلي سفير المملكة لدى مصر، وفيصل العتيبي الملحق العمالى السعودي بالقاهرة وبندر السجان مدير عام معهد الإدارة العامة بالسعودية ، وهاشم المكرمي مدير عام التخطيط والجودة بالمعهد.

في مستهل اللقاء رحب وزير القوي العاملة بالحضور ، معربا عن خالص سعادته لهذه الزيارة ، مؤكدا عمق العلاقات المصرية السعودية على مر التاريخ ، التي تتميز بالقوة والاستمرارية .

وأشار سعفان إلى أهمية تفعيل ملف الربط الإلكتروني بين الوزارتين لمعرفة متطلبات سوق العمل في المملكة، والعمالة المصرية المطلوبة والمدربة والتي ترغب في العمل بها، مشددا علي أن الربط الإلكتروني يسهم في تقنين أوضاع السفر للعمالة ، بحيث يتم القضاء على أى عقود وهمية ولا يتم السماح لسفر العمالة إلا عن طريق هذه المنظومة.

وأكد وزير القوي العاملة أهمية التنسيق بين الجانبين حتى يتم اختيار العامل الكفء ذو الخبرة أو تدريب العمالة التي ترغب في السفر ولا تملك الخبرات اللازمة ، مشددا علي أنه لن يتم إلحاق أى عامل مصري للعمل بالمملكة دون التحقق من خبرته وكفاءته في العمل.

وتناول اللقاء مناقشة آليات تنظيم العمالة الموسمية في موسم الحج ، وأكد سعفان أنه سيتم وضع تصور لتنظيم عملية تشغيل العمالة الموسمية في موسم الحج للحفاظ على حقوق العمال من ناحية ، وحجاج بيت الله من ناحية أخرى.

من جانبه قدم أحمد سليمان الراجحى وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودي ، الشكر والتقدير لوزير القوى العاملة على حسن الاستضافة ، وعلى روح التعاون المشتركة فى كافة الموضوعات الخاصة بالعمالة المصرية المتواجدة فى المملكة وتحسين أحوالها.

وأوضح الراجحي أن ولى عهد المملكة شدد على أن يكون سوق العمل السعودي من أفضل أسواق العمل عالمياً وخاصة فى مجموعة G20 ، مضيفا أن المملكة أطلقت استراتيجية سوق العمل السعودي اعتمدت من المجلس الاقتصادي ومجلس الوزراء بالتعاون مع البنك الدولي ومنظمة العمل الدولية ، موضحا أن الاستراتيجية تتضمن 25 مبادرة لها 4 مؤشرات أداء رئيسية ، و 11 مؤشر أداء فرعي ، ومن المتوقع الانتهاء من كافة مؤشراتها قبل نهاية عام 2025 ، ليصبح من خلالها سوق العمل السعودي من أفضل أسواق العمل جاذب للشباب السعودي والكفاءات الأجنبية على حد سواء .

وأشار الوزير السعودي ، إلى أن مبادرة الفحص المهني من أهم المبادرات التي تضمنتها الاستراتيجية ، والتي تهدف إلى تحسين نوعية وكفاءة العمالة داخل المملكة سواء السعودية أو الأجنبية ، ودورها المهم في الموازنة بين حجم الأعمال والأجور عن كل مهنة حسب مستويات مهارة العامل والتى يتم تحديدها قبل سفره إلى المملكة بالتعاون مع دول الاستقدام .

وفي ختام اللقاء أهدى وزير القوى العاملة نظيره السعودي ، وسفير المملكة هدية تذكارية من الصناعة المصرية تعبيرا عن شكره وتقديره لهذه الزيارة.

حضر اللقاء من جانب وزارة القوى العاملة إيهاب عبد العاطي المستشار القانوني للوزير ، وحسين صبري مستشار الوزير للمعلومات والتحول الرقمي ، وأمال عبد الموجود رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الخارجية، وعزت عمران رئيس الإدارة المركزية للتشغيل، وأيمن قطامش رئيس الإدارة المركزية للتدريب المهني.