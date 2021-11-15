رشا راغب: الأكاديمية الوطنية للتدريب دربت أكثر من 28 ألف متدربا

قالت سارة بدر المتحدثة باسم منتدى شباب العالم إنها تشعر بالفخر الشديد بعودة المنتدى مرة أخرى بعدمة تم وقفه بسبب جائحة فيروس كورونا.

واستعرضت بدر خلال المؤتمر الصحفي الخاص بإطلاق النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم أهم نجاحات منتديات شباب العالم على مدار الأعوام السابقة.

من جانبها قالت رشا راغب مدير الأكاديمية الوطنية للتدريب والمنظمة لمنتدى شباب العالم إن الشباب المصري هم القادرين على التحدي والانجاز ،وأضافت راغب خلال المؤتمر الصحفي الخاص بإطلاق النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم إن منذ ٤ سنوات تم إصدار القرار الجمهوري لإنشاء الأكاديمية الوطنية للتدريب لتكون مشروع مصر القومي لبناء الإنسان وفقا للمعايير الدولية.

وأشارت مدير الأكاديمية الوطنية للتدريب إلى أن الأكاديمية وضعت أهداف إستراتيجية على رئسها الاستثمار في العنصر البشري موضحة أن الأكاديمية قامت بتدريب أكثر من ٢٨ ألف متدرب في مصر وأفريقيا سواء كان على مستوى الوزاري أو الوحدات المحلي.

وأنطلق المؤتمر الصحفي الخاص بإطلاق النسخة الرابعة من منتدي شباب العالم والمقرر عقده في مدينة شرم الشيخ وذلك بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب .

كان قد نشرت الصفحة الرسمية لمنتدى شباب العالم، فيديو ترويجي جديد للمنتدى القادم، حيث أعلن عن عودة المنتدى للانعقاد مرة أخرى بعد إلغاء نسخة 2020 بسبب جائحة كورونا.

وعلقت الصفحة الرسمية لمنتدى شباب العالم على الفيديو، برسالة تقول: "من الأفضل أن تستعد وتحزم حقائبك، ما قرأته صحيح.. لقد عدنا.. نعود إلى السلام والإبداع والتنمية على أرض السحر والسلام، مصر".

وكانت الصفحة الرسمية لمنتدى شباب العالم، قد احتفت باليوم العالمي للشباب، والذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 12 أغسطس من كل عام.

وقالت صفحة منتدى شباب العالم على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": «يفخر منتدى شباب العالم برسالته لتمكين وتقوية الشباب في جميع أنحاء مصر والعالم، في يوم الشباب العالمي، نحتفل بجميع الشباب الذين يعملون بجد، ويسعون من أجل مستقبل أفضل، ويدعون إلى التغيير أينما ذهبوا».