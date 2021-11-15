السفارة البريطانية بالقاهرة تُحيى الذكرى السنوية لأرواح ضحايا الحرب العالمية بمشاركة القوات...

أحيت السفارة البريطانية بالقاهرة الذكرى السنوية لأرواح ضحايا الحرب العالمية ( الأولى - الثانية ‏‏) وذلك بمشاركة القوات المسلحة ووفود سياسية وعسكرية رفيعة المستوى وعدد من أسر ضحايا ‏المعركة والمحاربين القدماء وعناصر من الموسيقات العسكرية .‏

حيث أجريت المراسم بمنطقة مقابر الكومنولث الحربية بهيلوبوليس ، وأعقب ذلك أداء ترانيم ‏الصلاة والوقوف دقيقة حداداً على أرواح ضحايا الحرب ، كما اشتملت المراسم قيام قادة الوفود ‏الأجنبية بوضع أكاليل الزهور على قبر ضحايا الحرب العالمية ( الأولى - الثانية ) ‏‎.‎

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حضر المراسم مساعد قائد المنطقة المركزية العسكرية وعدد من السفراء والملحقين العسكريين ‏المعتمدين لدى جمهورية مصر العربية . ‏