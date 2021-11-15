القوى العاملة : استمرار تسجيل بيانات المنظمات النقابية التي لم تتمكن من...

أعلنت وزارة القوى العاملة ، أنه يجوز للمنظمات النقابية التي حاولت تحديث بياناتها ولم تتمكن من الانتهاء من عملية إدراج البيانات القيام بإدراج بياناتها ولو بعد إنتهاء المواعيد المقررة الذي انتهي في 11 نوفمبر 2021، وأنه سيتم إتاحة الموقع الإلكتروني للتحديث.
وأشار الكتاب الذي أصدرته وزارة القوي العاملة في هذا الخصوص بشأن تحديث قواعد بيانات المنظمات النقابية ، إلى أهمية تحديث بيانات المنظمات النقابية العمالية إلكترونيا في ظل التحول الرقمي للدولة والعالم أجمع واعتباره إجراء ضروري نظرا لاستمرار العمل بالإجراءات الاحترازية لتداعيات جائحة فيروس كورونا أثناء العملية الإنتخابية القادمة.
وأكدت الوزارة في الكتاب الدوري أن عملية التحديث لا تمس الشخصية الإعتبارية للمنظمات النقابية العمالية، فضلا عن أن النظام الإلكتروني يعتبر نظام تجريبي ولا يتم الاعتماد عليه وحده (حاليا) لحين توافق النظام الإلكتروني مع النظام اليدوي بنسبة 100%.
كما أكدت أن اكتشاف تكرار أسماء بعض أعضاء الجمعيات العمومية لا يؤثر على الشخصية الاعتبارية للجنة الحديثة ولا يعتبر منسحبا منها ، ويظل محتفظا بعضويته النقابية في المنظمة النقابية التي يرغب في الإنضمام اليها.
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