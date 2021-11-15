التسجيل بدء.. انطلاق النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم 10 إلى 13 يناير بشرم الشيخ

أعلنت إدارة منتدى شباب العالم انطلاق المنتدى في نسخته الرابعة بمدينة شرم الشيخ، خلال الفترة من 10 إلى 13 يناير المقبل وذلك تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى.

كما أعلنت الإدارة عن فتح باب التسجيل للشباب الراغبين في حضور فعاليات المنتدى من مصر وكافة دول العالم على أن يستمر باب التسجيل مفتوحا لمدة شهر كامل بداية من اليوم 15 نوفمبر.

وأعلنت سارة بدر المتحدث باسم منتدى شباب العالم، عن فتح باب التسجيل للمشاركة فى النسخة الرابعة للمنتدى بداية من اليوم، للشباب من داخل وخارج مصر، وذلك على موقع المنتدى.