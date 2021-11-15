التسجيل بدء.. انطلاق النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم 10 إلى 13 يناير بشرم الشيخ

أعلنت إدارة منتدى شباب العالم انطلاق المنتدى في نسخته الرابعة بمدينة شرم الشيخ، خلال الفترة من 10 إلى 13 يناير المقبل وذلك تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى.
كما أعلنت الإدارة عن فتح باب التسجيل للشباب الراغبين في حضور فعاليات المنتدى من مصر وكافة دول العالم على أن يستمر باب التسجيل مفتوحا لمدة شهر كامل بداية من اليوم 15 نوفمبر.
وأعلنت سارة بدر المتحدث باسم منتدى شباب العالم، عن فتح باب التسجيل للمشاركة فى النسخة الرابعة للمنتدى بداية من اليوم، للشباب من داخل وخارج مصر، وذلك على موقع المنتدى.
وأضافت :" جهزنا خطة محكمة لضمان سلامة جميع المشاركين و يشترط على الراغبين فى المشاركة الحصول على لقاح كورونا، وضعنا خطة وقائية طوال فترة المنتدى".
يذكر أنه منذ إطلاق المنتدى فى عام 2017 كان لدى منتدى شباب العالم نسختان تبدأ بأكثر من 3200 من الحاضرين من 113 دولة، ووصل عدد المشاركين إلى 5000 مشارك فى عام 2018 تتراوح أعمارهم بين 18 و40 عامًا من 169 دولة، وأصبح المنتدى حدثًا سنويًا بعد اتباع أحد توصياته فى عام 2017 وعقدت النسخة الثالثة منه فى مدينة شرم الشيخ فى الفترة من 14 إلى 17 ديسمبر 2019 بمشاركة أكثر من 7000 شاب من 197 دولة.
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