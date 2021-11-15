/661406/انعقاد-منتدى-شباب-العالم-في-نسخته-الرابعة-في-الفترة-من-١٠--١٣-يناير-المقبل

أعلنت الأكاديمية الوطنية للتدريب انعقاد منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة في الفترة من ١٠- ١٣ يناير المقبل، وذلك بمدينة شرم الشيخ.

دوت الخليج

انعقاد منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة في الفترة من ١٠- ١٣ يناير المقبل

ومن قليل، كان قد انطلق المؤتمر الصحفي الخاص بإطلاق النسخة الرابعة من منتدي شباب العالم والمقرر عقده في مدينة شرم الشيخ وذلك بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، حيث جرى موعد انطلاق المنتدى.

هذا وكانت الصفحة الرسمية، قد نشرت فيديو ترويجي جديد للمنتدى القادم، حيث أعلن عن عودة المنتدى للانعقاد مرة أخرى بعد إلغاء نسخة 2020 بسبب جائحة كورونا.

ووجهت الصفحة رسالة للشباب حيث قالت:«من الأفضل أن تستعد وتحزم حقائبك، ما قرأته صحيح.. لقد عدنا.. نعود إلى السلام والإبداع والتنمية على أرض السحر والسلام مصر».

تجدر الإشارة إلى الصفحة الرسمية لمنتدى شباب العالم، قد احتفت باليوم العالمي للشباب، والذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 12 أغسطس من كل عام.