/661408/زغلول-معلول-يصل-الأسواق-والكيلو-بـ-10-جنيهات

فاجئ تاجر فى إحدى الأسواق المواطنين «الباعة» بوضع لوحة على كمية من منتج البلح بها عبارة تقول:" زغلول معلول بـ 10 جنيه».

دوت الخليج

زغلول معلول يصل الأسواق والكيلو بـ 10 جنيهات

وقام الفكهاني بوضع تلك اليافطة على ثمار «البلح» الأمر الذى جعله يُلفت الأنظار إذ تقدم الكثير من الباعة لشراء المنتج.

وتداول الكثير من المواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي صورة المنتج والتى بها اليافطة فى إطار ساخر، حيث تحمس جماهير الأهلي لإعادة نشره من جديد على الصفحات المختلفة بمواقع التواصل الاجتماعي.

تاجر يبيع بلح زغلول معلول

«زغلول معلول» جملة قالها المعلق الكبير مدحت شلبي، وذلك بعدما سجل لاعب الأهلى علي معلول هدفًا فى نادي الزمالك، ليعلق شلبي قائلًا:" معلول حط الزغول».

وفى إطار ساخر أشار أحد المعلقين على الصورة قائلًا:" ويا ترى تاجر البلح هايتحول للجنة القيم علشان يتعاقب بسبب زغلول معلول ولا لأ".

وسريعًا علق جماهير نادي الزمالك على الأمر، مؤكدين أن الموضوع زاد عن حده ولا يتجاوز قيمته باعتباره «تفاهة».

وأكد أحد المدونين من جماهير الزمالك على أن تلك اليافطة يجب أن تزال لأنها تتصل بنادي الزمالك العريق ولا يجب أن يتم تناوله بهذا الشكل.