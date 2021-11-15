/661410/فتح-باب-التسجيل-للنسخة-الرابعة-من-منتدى-شباب-العالماليوم

أعلنت إدارة منتدى شباب العالم انطلاق المنتدي في نسخته الاربعة بمدينة شرم الشيخ في جنوب سيناء، وذلك خلال الفترة من ١٠ إلى ١٣ يناير ٢٠٢٢، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

دوت الخليج

فتح باب التسجيل للنسخة الرابعة من منتدى شباب العالم..اليوم

كما أعلنت إدارة المنتدى عن فتح باب التسجيل للشباب الراغبين في حضور فعاليات المنتدى من مصر وكافة دول العالم، ويستمر باب التسجيل مفتوحا لشهر كامل بداية من ١٥ نوفمبر ٢٠٢١.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي ُعقد اليوم بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، المنعقد الآن.

هذا وكانت الأكاديمية الوطنية للتدريب قد اطلقت منذ قليل المؤتمر الصحفي الخاص بإطلاق النسخة الرابعة من منتدي شباب العالم والمقرر عقده في مدينة شرم الشيخ وذلك بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، حيث جرى موعد انطلاق المنتدى.

هذا وكانت الصفحة الرسمية، قد نشرت فيديو ترويجي جديد للمنتدى القادم، حيث أعلن عن عودة المنتدى للانعقاد مرة أخرى بعد إلغاء نسخة 2020 بسبب جائحة كورونا.