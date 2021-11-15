/661414/رئيس-إيني-الإيطالية-ننفذ-مشروع-بمصر-ليس-له-مثيل-إلا-في-بريطانيا

أعلن كلاوديو ديسكالزى رئيس شركة إينى الإيطالية، عملاق الطاقة، اعتزام إينى الإسراع فى تنفيذ مشروعات جديدة لزيادة الانتاج فى مصر خاصة فى ضوء التعاون المثمر بين الجانبين وتحقيق عدة اكتشافات جديدة خلال الفترة الماضية.

دوت الخليج

رئيس إيني الإيطالية: ننفذ مشروع بمصر ليس له مثيل إلا في بريطانيا

وقال ديسكالزي في لقائه بوزير البترول والثروة المعدنية، المهندس طارق الملا اليوم،على هامش فعاليات مؤتمر ومعرض أبوظبى الدولى للبترول "أديبك 2021" بالإمارات ، أن الشركة على كامل الاستعداد لتقديم الدعم اللازم لإعداد الدراسات الفنية والاقتصادية لمشروع نقل وتخزين غاز ثانى أكسيد الكربون المنتج من الأنشطة الصناعية للآبار على غرار مشروع HyNet المماثل والذى تنفذه إينى فى بريطانيا ويعد الأول من نوعه بالمملكة المتحدة لإنشاء بنية تحتية لتجميع الكربون وتخزينه.

رئيس إيني الإيطالية يؤكد على أهمية مذكرة التفاهم التى وقعتها الشركة مع شركة إيجاس

وأكد رئيس إينى على أهمية مذكرة التفاهم التى وقعتها الشركة مع شركة إيجاس للتعاون فى مجال الهيدروجين وتطلعه لتعزيز التعاون فى هذا المجال ، مشيراً إلى المشروع الجارى دراسته وتنفيذه حالياً فى شركة بتروبل لخفض انبعاثات الميثان ، وأعرب عن سعادته باختيار مصر لاستضافة الدورة القادمة من مؤتمر الأطراف للتغيرات المناخية COP 27 مؤكداً على استعداد إينى لتقديم الدعم الكامل لإنجاح هذه الدورة.